Gli avversari. Negativo alla malaria. Baroni recupera Dia

Buone notizie, in casa Lazio, per il tecnico Marco Baroni. Il Senegal aveva annunciato mercoledì scorso la positiva alla malaria di Boulaye Dia. Ieri però l’attaccante è rientrato in Italia e Baroni ha fatto il punto della situazione, invervistato a Rai Radio 1: "Domani (oggi ndr) riprendiamo gli allenamenti e parlerò con i dottori. Boulaye ha fatto i test ed è a posto, contiamo di inserirlo subito nel gruppo. Per il resto è un giocatore forte, con mobilità e interpretazione del ruolo, se sarà a disposizione giocherà contro il Bologna". Viaggia verso il recupero lampo l’attaccante ex Salernitana, che troverà spazio nel 4-2-3-1 alle spalle di Castellanos. Baroni punta anche a trovare spazio in difesa per Gigot: "E’ un giocatore forte, è stato il capitano del Marsiglia, ha grande personalità. Ora sta bene e troverà sempre più spazio in campo. Può dare un grande contributo al reparto, anche dal punto di vista della personalità e della presenza".

m.g.