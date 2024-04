Hysaj, la Ferrari va a fuoco con lui e il suocero a bordo: paura per il terzino della Lazio

Roma, 12 aprile 2024 – Momenti di paura per il calciatore della Lazio, Elseid Gëzim Hysaj, dopo che la sua Ferrari da 160mila euro ha preso fuoco mentre si trovava sul Grande Raccordo Anulare. A bordo dell'auto, oltre il calciatore, altre due persone, tra cui il suocero, ma nessuno è rimasto ferito. I tre sono riusciti a scendere dell'auto dopo avere notato una perdita d'olio e alcune scintille.

Il fatto risale a domenica scorsa, a poche ore dal derby con la Roma. Lo stesso calciatore biancoceleste, via social, ha rassicurato sulle sue condizioni. "Sto bene e stanno bene anche le persone che erano con me – ha scritto Hysaj –. Un difetto dell'auto ha provocato un principio di incendio mentre stavo percorrendo una strada. Mi sono subito accorto della situazione e mi sono accostato, per fortuna senza nessun danno a persone o altri pericoli”. Il calciatore precisa, inoltre, che “non si è trattato di un incidente stradale”.