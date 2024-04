Lazio-Salernitana: probabili formazioni, orario e dove vedere la partita

Roma, 11 aprile 2024 – Le speranze sono poche, ridotte ormai al lumicino, ma in casa laziale, non c'è ancora spazio per lasciare spazio alla rassegnazione. Il sogno Champions è ancora vivo e per continuare ad alimentarlo è imperativo per i capitolini superare l'ostacolo Salernitana. Nel primo anticipo di questa trentaduesima giornata di Serie A infatti il fanalino di coda del campionato, vale a dire la formazione campana, fa visita alla Lazio in un match dove i padroni di casa hanno l'obbligo di vincere, calcio d'inizio alle ore 20:45 nel match di domani, venerdì 12 aprile 2024.

Tudor deve ripartire, il ko patito nel derby, fa seguito a quello in Coppa Italia contro la Juventus e se il primo successo arrivato sempre contro i bianconeri al debutto sulla panchina biancoceleste del tecnico croato aveva fatto esaltare il pubblico, la sconfitta nella stracittadina ha fatto di nuovo precipitare il morale di spalti e spogliatoio. L'occasione di rifarsi contro i campani è ghiotta e bussa alla porta dei laziali al momento giusto. Occhio però a prendere sottogamba l'impegno. Al netto di una stagione disastrosa, la squadra di Colantuono ha dimostrato di voler onorare fino alla fine la competizione e portarsi a casa lo scalpo di una formazione di vertice, come quella capitolina, potrebbe lenire in parte i dolori di questo campionato da dimenticare. Toccherà a Luis Alberto e compagni imporre la propria qualità sul terreno di gioco e far valere la posizione in graduatoria insieme al fattore campo.

Come scritto in precedenza invece la Salernitana ha poco o nulla da chiedere al campionato. L'aritmetica non sorride più ai campani e sebbene sulla carta la salvezza sia possibile in termini numerici, di fatto servirebbero 21 punti in 7 partite e sperare anche in risultati sfavorevoli delle concorrenti più prossime per sperare nella salvezza. Davvero nulla su cui basare questa speranza. Colantuono ha però il dovere di serrare le fila e preparare un dignitoso ritorno in Serie B, spianando la strada a un'eventuale risalita il prossimo anno, possa essere lui o qualcun altro il timoniere dei granata. Lottare fino alla fine e onorare il campionato ormai in fase di chiusura è obbligatorio e ogni risultato positivo può essere una panacea per l'ambiente, sempre supportivo ma allo stesso momento giustamente deluso da quanto visto negli ultimi 8 mesi di Serie A.

La designazione arbitrale per questo anticipo del venerdì della trentaduesima giornata di Serie A ha assegnato la direzione della gara Lazio-Salernitana a Luca Zufferli della sezione di Udine. Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Berti e Del Giovane: Doveri sarà il IV ufficiale mentre Paterna e Aureliano sono stati indicati nei ruoli di VAR e AVAR. Sarà il primo incrocio di carriera per il fischietto friulano sia con la formazionale laziale, sia con quella campana. Nel complesso si tratterà della sedicesima direzione di Zufferli in questa stagione, solo la quarta in Serie A, a cui aggiunge due sfide di Coppa Italia, 8 in Serie B e due partite internazionali dirette per la Protathlima Cyta (campionato cipriota) e la Kypello Kyprou (coppa Nazionale di Cipro).

Probabili formazioni

Tudor dovrebbe ritrovare Castellanos al centro dell'attacco, Immobile in grosso dubbio anche per la convocazione a causa di un piccolo problema fisico. Alle spalle del bomber argentino ci saranno Kamada e Luis Alberto a sostenerlo in trequarti, mentre Zaccagni resta ai box per smaltire l'infortunio. A centrocampo Felipe Anderson agirà sulla fascia di sinistra, con Marusic sul lato opposto e la coppia Guendouzi e Cataldi a completare la mediana. Davanti a Mandas il tris difensivo sarà composto da Patric, Casale e Gila, con Romagnoli out per un problema fisico.

Colantuono torna dall'inizio a utilizzare il 4-4-1-1, con l'intoccabile Candreva alle spalle di Simy, favorito per essere il centravanti titolare con Weissman e Ikwuemesi a contendergli una maglia dal primo minuto. Dovrebbe essere giunto il momento di Vignato dal primo minuto, dopo un paio di ottime prestazioni, con Tchaouna, Maggiore e Coulibaly a comporre la mediana. In difesa, davanti a Costil è ballottaggio tra Zanoli e Pierozzi, con Manolas, Pirola e Bradaric a compleatre il quartetto arretrato. Da valutare le situazioni relative agli infortunati vari come Basic, Fazio e Ochoa.

Lazio (3-4-2-1): Mandas; Patric, Casale, Gila; Marusic, Guendouzi, Cataldi, Felipe Anderson; Kamada, Luis Alberto; Castellanos. All. Igor Tudor.

Salernitana (4-4-1-1): Costil; Pierozzi, Manolas, Pirola, Bradaric; Tchaouna, Maggiore, Coulibaly, Vignato; Candreva; Simy. All. Stefano Colantuono.

Dove vedere la partita

La partita fra Lazio e Salernitana dello stadio Olimpico, valevole per la trentaduesima giornata di Serie A, inizierà alle ore 20:45 di venerdì 12 aprile 2024. La partita sarà visibile in esclusiva in streaming su Dazn, con collegamento in diretta a partire dalle 20:30. Si potrà seguire il match scaricando l'app sulla propria smart tv oppure collegando il televisore a una console PlayStation 4/5, Xbox, oppure ad un TIMVISION BOX, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile anche tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone. L'incontro sarà disponibile anche su Sky solo per chi ha acquistato il pacchetto Zona Dazn sulla piattaforma. I telecronisti scelti dalla piattaforma per raccontare l'incontro sono Riccardo Mancini e Dario Marcolin.

Statistiche e precedenti

Lazio e Salernitana non hanno mai pareggiato in Serie A, con cinque vittorie biancocelesti e quattro granata; tra le avversarie contro cui i campani non hanno collezionato nemmeno un pari nella competizione, la squadra capitolina è quella contro cui contano più incontri (nove). Dopo aver vinto i primi tre incontri casalinghi del massimo campionato contro i campani, i biancocelesti hanno perso il 30 ottobre 2022 lo scontro più recente. In tutte queste quattro sfide sono sempre stati realizzati almeno tre gol.

La Lazio ha registrato una vittoria e una sconfitta nelle prime due gare in Serie A con Igor Tudor; l’ultima volta che ha perso due delle prime tre partite in campionato con un nuovo allenatore risale ad agosto-settembre 2014, quando all'inizio della gestione Pioli persero due sfide su tre, vincendone una. Dopo una serie di tre sconfitte interne consecutive, l'Aquila biancoceleste ha vinto la più recente (1-0 contro la Juventus); i biancocelesti non arrivano a due successi casalinghi di fila senza subire gol dal periodo tra febbraio e marzo 2023 (contro Sampdoria e Roma).