Lazio, Ibrahimovic: "Qui per il progetto. Posso giocare in ogni ruolo offensivo"

Roma 6 febbraio 2025 - Si è concluso il mercato di gennaio e la Lazio comincia a levare il sipario sui nuovi arrivati. Dopo le presentazioni social e le prime parole dei vari ingaggi pubblicati dai canali ufficiali del club, nella giornata di oggi si è tenuta nella pancia di Formello una maxi conferenza stampa dove sono stati presentati tutti e tre i nuovi acquisti biancocelesti. Questa è cominciata intorno alle ore 15 e il primo a intervenire è stato Arijon Ibrahimovic: centrocampista classe 2005 arrivato dal Bayern Monaco, lo scorso anno protagonista con il Frosinone.

Prima delle parole del giovane ragazzo tedesco di origine bosniaca, è intervenuto il direttore sportivo Angelo Fabiani, il quale ha presentato così il giocatore. "Ibrahimovic - spiega il ds biancoceleste - è il segno di un progetto di ringiovanimento, che ci siamo prefissati. È un ragazzo del 2005, già noto al calcio italiano avendo fatto cose egregie lo scorso anno nel Frosinone. Ha attirato la nostra attenzione. Devo ringraziare sia Ibra, sia il suo procuratore, che hanno trovato l'accordo con il Bayern per la formula con diritto di riscatto. Mi auguro possa dimostrare qui alla Lazio il suo valore. Sono convinto che il suo futuro nel mondo del calcio sarà ricco di soddisfazioni. Sia questo dentro o fuori dal mondo Lazio. Ha delle doti innate e delle spiccate qualità tecniche. Lo abbiamo inserito in un contesto funzionale senza alterare gli equilibri di uno spogliatoio dove, tutto sommato fino ad oggi, i ragazzi che hanno preso parte alla prima parte di campionato hanno fatto qualcosa di straordinario insieme al tecnico".

Dopo l'introduzione di Fabiani si è passati alle domande per il giocatore, che ha fin da subito spiegato in quale zona di campo preferisce giocare sul fronte offensivo. "Sicuramente la posizione che preferisco è centrocampista, ma posso essere posizionato ovunque nel reparto offensivo. Io dovunque gioco faccio il mio massimo e faccio vedere le mie qualità".

Prodotto del settore giovanile del Bayern Monaco, si è parlato anche del suo passato e di cosa gli manchi per trovare la continuità giusta per ritagliarsi tanti minuti. "Mi sono allenato tantissimo in questo periodo dove ho giocato meno. Purtroppo non ho avuto le possibilità che avrei voluto avere al Bayern. Non sono stato impegnato quanto avrei voluto. Posso migliorare nel lavoro, lavorare con più intensità per giocare di più, con maggiore continuità".

Il giocatore è di prospettiva, ma per concretizzarle serve comunicazione e il ragazzo ha già avuto colloqui con mister Baroni: "Ho parlato con il direttore e con l'allenatore e i miei compagni. Credo che tutto dipenderà da me. Avrò la mia possibilità. Se mi allenerò bene e darò dei segnali positivi potrò trovare spazio. Dipende da me e lo farò".

Tornando sul passato di Ibrahimovic, gli si chiede cosa dia in più un settore giovanile come quello dei giganti della Baviera. "Sicuramente un ambiente così dà grande motivazione per raggiungere tutto quello che tanti altri hanno raggiunto prima di te. Ci sono giocatori come Thomas Muller e Harry Kane. Ho imparato tanto da loro, voglio arrivare al loro livello e raggiungere traguardi sempre più importanti".

Negli ultimi sei mesi al Bayern Monaco è mancato il suo coinvolgimento nelle rotazioni di mister Kompany e per questo gli si chiede cosa sia mancato rispetto in questo periodo. A questa domanda viene aggiunta a concludere la presentazione del ragazzo anche se si senta pronto per il debutto con i capitolini. "Sono venuto qui per il dialogo positivo che c'è stato con il direttore, il club e tutte le persone coinvolte. Mi sono sentito a mio agio per il progetto che mi è stato presentato, mi hanno dato buone sensazioni. Devo avere pazienza, non so se giocherà presto, dipenderà da cosa succederà nelle varie partite e di quali occasioni si presenteranno. Avrò pazienza e quando ci sarà l'opportunità darò il meglio".