Il Cagliari si arrende nella ripresa. Zaccagni e Castellanos, la Lazio risale

(4-4-1-1): Caprile 7; Zappa 5.5 (30’st Pavoletti 6), Mina 6, Luperto 6, Augello 5.5; Zortea 5.5, Adopo 6 (31’st Deiola 6), Makoumbou 6 (43’st Prati sv), Felici 6 (43’st Mutandwa sv); Viola 6.5 (24’st Gaetano 5.5); Piccoli 7. Allenatore: Nicola 6.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel 6; Marusic 6, Gila 6.5, Romagnoli 6.5, Hysaj 6.5 (17’st Gigot 6); Guendouzi 6, Rovella 6.5; Isaksen 6.5 (42’st Pedro sv), Dia 6.5 (42’st Dele-Bashiru sv), Zaccagni 7.5 (42’st Noslin sv); Castellanos 7. Allenatore: Baroni (in panchina il vice Del Rosso) 6.5.

Arbitro: Manganiello di Pinerolo 6.

Reti: 41’ pt Zaccagni, 10’ st Piccoli, 19’ st Castellanos.

Note: Angoli: 7-6. Recupero: 1’ pt, 5’ st.

Dura poco l’illusione del Cagliari, la Lazio espugna l’isola e si riporta al quarto posto scavalcando la Juventus, grazie alle reti di Zaccagni prima dell’intervallo e al raddoppio di Castellanos bravo a rispondere subito al pareggio di Piccoli. Il primo gol arriva con Hysaj che crossa al centro, e Zaccagni che colpisce di prima intenzione, battendo Caprile verso il palo di destra. Piccoli pareggia con un colpo di testa su corner staccando altissimo sopra Hysaj, al 64’ il gol decisivo con cross dalla destra di Isaksen, sponda di Dia sul secondo palo, Zaccagni manca la palla ma manda in tilt Caprile e arriva Castellanos, con il mancino per il 2-1. E intanto arrivano i rinforzi per Baroni, che avrà a centrocampo Belahyane dal Verona e in difesa Provstgaard Nielsen.