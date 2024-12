Il montenegrino decide all’87’, i giallorossi avevano agguantato il pari con Morente dopo il gol di Castellanos e il rosso a Guilbert. Marusic entra e rialza la Lazio, illusione Lecce

Lecce 1 LAZIO 2 (4-3-3): Falcone 6.5; Guilbert 4, Baschirotto 7, Jean 6 (47’ st Sansone sv), Dorgu 6.5; Coulibaly 6, Berisha 7 (34’ st Kaba 5.5), Rafia 6 (15’ st Pierret 6); Pierotti 6.5, Krstovic 6 (15’ st Rebic 6.5), Morente 7. Allenatore: Giampaolo 6.5.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel 6; Lazzari 6 (38’ st Marusic 7), Gila 6, Romagnoli 6, Nuno Tavares 6 (25’ st Pellegrini 6); Guendouzi 6.5, Rovella 6; Isaksen 6 (25’ st Tchaouna 6), Dia 6 (19’ st Pedro 6), Zaccagni 5 (38’ st Noslin 6); Castellanos 7. Allenatore: Baroni 6.

Arbitro: Manganiello di Pinerolo 6.

Reti: 48’ pt Castellanos (rig), 5’ st Morente, 42’ st Marusic.

Note: espulso al 46’ pt Guilbert.

Grandi emozioni al Via del Mare, con la Lazio che soffre, ma fa bottino pieno dimenticando i sei gol presi dall’Inter e agganciando momentaneamente proprio Inzaghi. La squadra di Baroni va avanti grazie a Castellanos, ma i giallorossi di Giampaolo, per nulla demoralizzati dal rosso a Guilbert che li obbliga a giocare in dieci da fine primo tempo, si riorganizzano e trovano il pari. Da vedere e rivedere la conclusione da fuori di Morente per l’1-1. Poi è sempre partita aperta. La decide a una manciata di minuti dalla fine Marusic, appena entrato. E non è finita: agli sgoccioli del recupero, la clamorosa traversa di Kaba e Pierotti che spedisce fuori da pochi metri, mancando il 2-2. Finisce con la Lazio che tira un sospiro di sollievo e, dopo aver subito la pesante sconfitta con l’Inter (0-6), riprende con decisione la sua corsa.