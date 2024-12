Lazio-Inter: probabili formazioni e dove vederla in tv. Baroni sogna lo sgambetto a Inzaghi,

Roma 15 dicembre 2024 - Il gruppo è compattissimo alle spalle della prima fuggiasca Atalanta, ma scontri come questo aiutano a diluirlo, delineando le gerarchie della stagione di Serie A. La Lazio di Marco Baroni ospita l'Inter di Simone Inzaghi, in un incontro tra due delle formazioni appaiate attualmente al terzo posto. In palio non ci sono solo i tre punti, ma anche l'occasione di scremare il gruppo in vetta, permettendo di restare a contatto con l'Atalanta con un successo e spingendo indietro le ambizioni di chi eventualmente andrà a perdere l'incontro. Il calcio d'inizio è fissato per la giornata di lunedì 16 dicembre 2024 alle ore 20:45 dallo stadio Olimpico.

La Lazio ha perso un giro rispetto alle rivali, cadendo a sorpresa nella trasferta di Parma, ma si è ripresa subito con due colpi di classe. Se infatti il successo in Coppa Italia contro un Napoli fortemente rimaneggiato ha sorpreso in pochi, lo stesso non si può dire dei tre punti strappati al Maradona. Una partita di sofferenza e sacrificio che però ha permesso di fare il risultato grazie al lampo offensivo finalizzato da Isaksen. Una sfida che ha fatto il paio con quanto visto giovedì ad Amsterdam, dove il risultato sull'Ajax è stato più netto rispetto a quello con i partenopei, mostrando anche l'ulteriore passo in avanti di crescita dei biancocelesti. Lo scudetto non è chiaramente un obiettivo allo stato attuale delle cose per i biancocelesti, ma restare a ridosso del vertice fa sognare il pubblico ed entusiasma il gruppo, che in caso di arrivo in volata non si tirerebbe di certo indietro. Sono però ipotesi remote nel tempo, prima c'è una partita da vincere e coltivare il sogno proibito dello scudetto passa anche da queste partite da vincere.

Non è di certo un sogno proibito, quello dello scudetto, per l'Inter. I campioni d'Italia in carica in settimana sono inciampati nel primo ko di Champions League della loro stagione, colpiti all'ultimo minuto dal Bayer Leverkusen. In Serie A però il momento della stagione è eccellente. I nerazzurri fin qui sono caduti solo nel derby della Madonnina contro il Milan, riuscendo però a non perdere nessuno degli scontri diretti. Non solo questo: con una partita ancora da terminare contro la Fiorentina, potenzialmente la squadra di Inzaghi può ritrovarsi a pari punti con l'Atalanta capolista (in caso di due successi) e con lo scontro diretto a favore, il destino del campionato si trova già nelle mani dei lombardi. Perché questo resti così però bisogna vincere domani sera in una partita difficilissima di fronte a un Olimpico che avrà il pubblico delle grandissime occasioni.

All'Olimpico la designazione dell'Aia ha scelto Daniele Chiffi della sezione di Padova per dirigere la sfida tra Lazio e Inter. Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Cecconi e Zingarelli, il quarto ufficiale di gara Manganiello e gli arbitri Var Mazzoleni e Serra. Per il fischietto veneto si tratterà della decima direzione stagionale, la numero 7 in Serie A, a cui ne aggiunge 1 di Serie B e anche due internazionali tra Conference e Nations League. Per l'arbitro classe 1984, che ha festeggiato il compleanno nella giornata di ieri (14 dicembre), sono 9 i precedenti con la Lazio, con un bilancio di 7 vittorie e 2 sconfitte biancocelesti; 13 invece gli incroci con l'Inter, con un bilancio complessivo di 7 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte nerazzurre.

Probabili formazioni

Con Castellanos squalificato, sono diverse le possibilità per sostituirlo di Baroni, ma alla fine la scelta dovrebbe ricadere su Noslin, preservato proprio per questo nella sfida contro l'Ajax. Il ragazzo olandese sarà supportato alle spalle dal terzetto composto da Dia al centro e il duo Isaksen e Zaccagni sulle corsie. In mediana riposo per Dele-Bashiru, torna la coppia composta da Guendouzi e Rovella. Dietro Nuno Tavares titolare a sinistra, Marusic sul lato opposto, mentre la coppia davanti a Provedel sarà composta da Gila e Gigot.

Ancora senza Acerbi e Pavard, si va verso la conferma della line a tre davanti a Sommer composta da Bisseck, De Vrik e Bastoni. In mediana il terzetto centrale non sembra essere materia di discussione con Çalhanoglu a dettarre i ritmi affiancato da Barella e Mkhitaryan. A destra c'è Darmian, mentre Dimarco occuperà la fascia opposta. In attacco non ci sono dubbi sulla coppia Thuram e Lautaro Martinez, con Simone Inzaghi che, al netto degli assenti, schiererà la versione tipo della sua Inter.

Lazio (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Gigot, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Noslin. All. Marco Baroni.

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. Simone Inzaghi.

Dove vedere la partita

La partita fra Lazio e Inter dello stadio Olimpico, valevole per la sedicesima giornata di Serie A, inizierà alle ore 20:45 di lunedì 16 dicembre. La partita sarà visibile in esclusiva in streaming su Dazn, con collegamento in diretta a partire dalle 20:30. Si potrà seguire il match scaricando l'app sulla propria smart tv oppure collegando il televisore a una console PlayStation 4/5, Xbox, oppure ad un TIMVISION BOX, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile anche tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone. L'incontro sarà disponibile anche su Sky solo per chi ha acquistato il pacchetto Zona Dazn sulla piattaforma. Come successo per Milan-Napoli, Dazn per questa sfida proporrà la diretta in chiaro gratuita anche per i non abbonati: basterà registrarsi al sito (gratis) e sintonizzarsi il giorno della partita (il limite è due milioni di persone). I telecronisti scelti dalla piattaforma per raccontare l'incontro sono Pierluigi Pardo e Andrea Stramaccioni.