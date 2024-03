"La Lazio: Martusciello alla guida per una partita, Tudor nuovo allenatore"

La situazione è surreale, perché alla guida della Lazio ma solo per una partita ci sarà l’ex vice di Sarri Martusciello, l’unico dello staff dimissionario che non ha rescisso il contratto dopo le dimissioni del tecnico. Ma è già sicuro che dalla settimana prossima sarà Igor Tudor il nuovo allenatore della squadra di Lotito. Il croato, ex Verona e Marsiglia, ha trovato sera l’accordo con la società per un contratto fino al 2025 (con opzione di un ulteriore anno), e seguirà la sfida dello Stirpe da spettatore. Al di là della situazione personale di Ciro Immobile, di cui potete leggere nelle pagine di cronaca del giornale, la Lazio è reduce da quattro sconfitte di fila, tra campionato e Champions. Tudor potrà sfruttare la sosta per gli impegni della Nazionale per iniziare con un po’ più di tempo la sua avventura.