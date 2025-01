Lazio: Baroni studia le mosse per la sfida con il Verona, Zaccagni recupera

Roma 17 gennaio 2025 - Due giorni alla trasferta della Lazio a Verona e in casa biancoceleste si festeggia qualche buona notizia a Formello. Non si tratta di un nuovo acquisto, nonostante questa sia stata la settimana dell'arrivo e dell'inizio di integrazione in biancoceleste di Arijon Ibrahimovic, ma bensì di un rientro. Se il giovane tedesco di origine balcanica sarà un'aggiunta importante in questa seconda parte di stagione capitolina, Mattia Zaccagni è senza dubbio una delle risorse fondamentali della squadra. In dubbio a causa di un affaticamento muscolare per la trasferta da grande ex contro gli scaligeri, il giocatore sembra recuperato e dovrebbe tornare regolarmente a disposizione di Baroni per questo weekend di gioco.

Nella giornata di oggi a Formello infatti il capitano e numero 10 della Lazio ha lavorato regolarmente in gruppo con i compagni, dando un'importante rassicurazione circa la sua presenza in campo. Proprio con la maglia dei gialloblù Zaccagni è diventato calcisticamente grande, prima di approdare in biancoceleste, dove ha completato la propria crescita compiendo il salto di qualità. Arrivato in prestito nell'estate 2021 e riscatto in quella successiva per circa 7 milioni, il ragazzo nato a Cesena da allora ha vestito la maglia capitolina per 141 volte, altre 5 e sorpasserà il numero di partite con quella proprio del Verona, diventando la squadra con cui ha ottenuto più presenze.

Il rientro di Zaccagni ha permesso oggi di lavorare nuovamente sulla formazione tipo, con Nuno Tavares scalato nuovamente nel ruolo di terzino, dopo aver provato in questi giorni come esterno alto, nel caso in cui il capitano non recuperasse. Domani mattina Baroni diramerà la lista dei convocati e solo allora si capiranno le intenzioni del tecnico, il quale terrà sicuramente a mente anche l'impegno di Europa League contro la Real Sociedad, che può blindare il passaggio agli ottavi, per scegliere la formazione.

Il capitano non è però il solo recuperato in questi giorni di avvicinamento alla sfida. Oggi Noslin è tornato in parte con il gruppo, mentre tre giorni fa lo aveva anticipato Pedro andando così a completare le rotazioni offensive. Tanti dubbi di formazione dunque per il tecnico, che oltre a parametrare le scelte sull'impegno europeo contro gli spagnoli, dove ad esempio Gigot sarà squalificato, deve anche fare i conti con i diffidati per la Serie A. Il Verona è infatti l'avversario che anticipa la cruciale sfida dell'Olimpico contro la Fiorentina, una delle principali rivali per la corsa al quarto posto. Rovella e Isaksen sono infatti i due giocatori che figurano nella lista diffidati ed entrambi sono candidati fortissimi per una maglia da titolare. Per l'italiano infatti Baroni ha scarsità di alternative nel reparto, specialmente dopo l'infortunio di Vecino. Il cambio del danese invece, Tchaouna, ha ricevuto un cartellino rosso nell'ultima sfida contro il Como e con un Pedro non ancora al meglio, difficilmente resterà in panchina, ritagliandosi sicuramente minuti in campo.

Per tutti questi motivi la rifinitura di domani mattina, prima della partenza per Verona sarà fondamentale per rinfrescare le idee al tecnico. Dalla priorità che si vuole dare alle prossime sfide, ai rischi che è disposto a correre il tecnico, affidandosi alla freddezza dei propri ragazzi. La trasferta del Marcantonio Bentegodi anticipa l'ennesimo crocevia di questa stagione e allo stesso modo può dimostrarsi un incidente di percorso, qualora mal valutato. Un match in cui i capitolini hanno tutto da perdere.