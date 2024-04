Lazio batte Genoa 1-0: gol di Luis Alberto e riscatto con l'aquila sul cuore

La Lazio stende 1-0 il Genoa con un gol di Luis Alberto, che subito dopo indica ai tifosi l’aquila sul cuore, dopo le polemiche dei giorni scorsi. Il vantaggio arriva al 67‘: grande verticalizzazione di Felipe Anderson per Kamada, che confeziona l‘assist per Luis Alberto, bravo a depositare la sfera in fondo al sacco. Il gruppo di Tudor supera momentaneamente l’Atalanta al sesto posto.