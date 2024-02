Lazio-Bayern, la rivincita: "Oggi non è impossibile"

È una di quelle notti che valgono una carriera: la Lazio aspetta il Bayern con la consapevolezza che la questa sfida è già una piccola finale di Champions, per il gruppo di Sarri. Tre anni fa i bavaresi eliminarono i romani, stavolta Sarri lancia un mantra ovvio eppure concreto: "Possiamo vincere solo pensando che non sia impossibile. Se partiamo dal presupposto che non possiamo vincere, siamo già sconfitti. Servirà una bella faccia tosta e anche se sulla carta sono favoriti, poi sarà il campo a parlare", ha spiegato ieri il tecnico laziale. Ciro Immobile non ha dimenticato: "L’aspetto più importante è proprio la partita di tre anni fa. Una gara giocata male, ma adesso vogliamo far vedere la nostra crescita".

Il problema sono le assenze: Zaccagni non ha ancora recuperato dal problema all’alluce, Rovella è ai box per il riacutizzarsi della pubalgia, e anche Patric si è allenato ma non è al 100%.

Anche se forse è il momento migliore per affrontare la corazzata tedesca, che in Bundesliga è in crisi e ha visto i tifosi contestare il tecnico Tuchel: "Spero che la pressione sulla squadra sia minore rispetto alla gioia di giocare un ottavo di Champions, al Bayern quando perdi è sempre difficile", ha detto il tecnico prima della gara di andata di stasera. Sarri ha tanta esperienza e il suo calcio mi è sempre piaciuto".

Le formazioni.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Isaksen, Immobile, Felipe Anderson. All. Sarri.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Mazraoui, Upamecano, Kim, Guerreiro; Kimmich, Goretzka; Sané, Müller, Musiala; Kane. All. Tuchel

Arbitro: Letexier (Francia).

Stadio e tv: Olimpico, ore 21, Prime video.

Alle 21 si gioca anche PSG-Real Sociedad. Ieri Copenhagen-Manchester City 1-3 (De Bruyne, Mattsson, Silva, Foden), Lipsia-Real Madrid 0-1 (Diaz).