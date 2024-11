Lazio-Bologna: la migliore in casa contro la migliore in trasferta, formazioni e orari tv

Roma 23 novembre 2024 - Vincere aiuta a vincere e nelle ultime settimane poche formazioni hanno avuto esperienza di uno stato di forma simile o migliore di quello di Lazio e Bologna. Nella serata di domani queste due formazioni di qualità si scontreranno in una partita che potrebbe dare un'importante svolta alla stagione di entrambe le squadre. Da una parte i biancocelesti, reduci da 10 vittorie nelle ultime 11 partite tra tutte le competizioni; dall'altra parte invece i rossoblù che da lunedì lavoreranno per giocarsi le loro ultime chance in Champions League, ma prima vogliono continuare la striscia di tre vittorie consecutive che hanno ottenuto in Serie A. Il calcio d'inizio del match dello Stadio Olimpico è previsto per domani, domenica alle 23 novembre 2024 alle ore 20:45.

I biancocelesti hanno perso a causa delle Nazionali Nuno Tavares, ma per fortuna sia Dia, sia Pedro hanno recuperato dai loro problemi virali e saranno regolarmente parte del gruppo. Tutti gli altri a disposizione dunque per Marco Baroni, che vuole mantenere il proprio stupendo rullino di marcia delle ultime partite. La pausa si può dire che sia arrivata nel momento peggiore possibile: capolista in Europa League e un punto dalla vetta in campionato, i biancocelesti stanno ribaltando i pronostici dell'avvio di stagione, ma non per questo vogliono abdicare a un'annata da sogno. Non ci sono aspettative di titoli, ma l'ambiente è ugualmente caldo e quando c'è questo tipo di elettricità attorno a una squadra ecco che si possono ribaltare anche le gerarchie più rigide. Non è un caso infatti che i biancocelesti siano attualmente la miglior squadra per rendimento tra le mura amiche. I capitolini hanno ottenuto la bellezza di 16 punti in sei partite tra le mura amiche, con il solo pareggio arrivato contro il Milan addirittura ad agosto, un vero e proprio fortino fin qui inespugnato da difendere ancora.

Dall'altra parte però il Bologna ha mostrato una certa confidenza quando ha giocato lontano dal Dall'Ara. Se infatti i capitolini sono la migliore formazione casalinga della Serie A, i felsinei si trovano tra le migliori in trasferta. Insieme a Inter, Fiorentina e Napoli infatti i rossoblù di Vincenzo Italiano hanno ottenuto 11 punti lontano dalle mura amiche e insieme compongono il manipolo di squadre con il maggior numero di punti in trasferta. L'ultimo successo è arrivato proprio allo stadio Olimpico, una location dove i felsinei sembrano aver trovato una certa confidenza, essendo infatti reduci da tre vittorie di fila nello stadio della Capitale tra Lazio e Roma. Questa sfida per Italiano fa dunque il paio con l'ultima prima della sosta e sarà un test molto probante per le ambizioni di questa squadra. I rossoblù dopo un avvio faticoso, in cui non riuscivano a trovare il successo, spesso sprecando situazioni di vantaggio o prestazioni ottime in termini di resa con errori rivedibili. Ora però gli emiliani hanno trovato il loro ritmo e sono rientrati prepotentemente a ridosso della zona europea. Con un successo contro i biancocelesti i bolognesi farebbero un ulteriore passo in avanti per tentare nuovamente la scalata europea. Non è un obiettivo, ma è chiaro che il sogno sia ripetere quanto fatto lo scorso anno.

La decisione dell'AIA per gli arbitri di questo weekend di gare ha reso noto come sarà Antonio Rapuano della sezione di Rimini a dirigere la sfida tra Lazio e Bologna dello stadio Olimpico. Ad assistere al fischietto romagnolo ci saranno gli assistenti Bindoni e Tegoni, con Cosso come quarto uomo. In sala Var a Lissone siederanno Pezzuto nel ruolo di Var e Maresca in quello di Avar. Per l'arbitro riminese si tratterà della quinta direzione in Serie A della sua stagione, l'ottava in generale, a cui aggiunge 2 partite in Serie B e 1 in Cyprus League. Sono cinque i precedenti tra il direttore di gara e la Lazio con un bilancio di 4 vittorie e una sconfitta; quattro invece i precedenti con il Bologna, due successi, un pari e un ko per gli emiliani, il pareggio arrivato nell'unico incrocio di questa stagione tra l'arbitro e il club emiliano, quando i rossoblù pareggiarono con l'Atalanta.

Probabili formazioni

Con i problemi fisici accusati da Dia con il Senegal, l'attaccante partirà dalla panchina e questo farà virare il tecnico per un 4-3-3. In attacco ci sarà il Taty Castellanos, supportato da Isaksen e Zaccagni sugli esterni. A centrocampo Vecino andrà a supportare la coppia composta da Guendouzi e Rovella in un terzetto a comporre la mediana capitolina. In difesa davanti a Provedel non ci sarà l'infortunato Nuno Tavares, al suo posto spazio a Pellegrini sulla sinistra, con Lazzari a destra e la coppia di centrali Gila e Romagnoli.

Dopo il gol di due settimane fa, Karlsson dovrebbe tornare titolare a sostituire l'infortunato Ndoye sulla fascia sinistra dei rossoblù, dove insieme a Orsolini e Odgaard comporrà la trequarti alle spalle di Dallinga. In mediana spazio al duo composto da Freuler e Pobega. Out Skorupski per un attacco febbrile, al suo posto ci sarà Ravaglia a difendere i pali dei felsinei. Davanti al ragazzo classe '99 la linea difensiva sarà composta dal duo Beukema e Lucumí al centro, quest'ultimo in ballottaggio con Casale, e con Posch a destra e Miranda a sinistra a completare il reparto.

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella, Vecino; Isaksen, Castellanos, Zaccagni. All. Marco Baroni.

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Posch, Beukema, Lucumi, Miranda; Pobega, Freuler; Orsolini, Odgaard, Karlsson; Dallinga. All. Vincenzo Italiano.

Dove vedere la partita

La partita fra Lazio e Bologna dello stadio Olimpico, valevole per la tredicesima giornata di Serie A, inizierà alle ore 20:45 di domenica 23 novembre 2024. La partita sarà visibile in esclusiva in streaming su Dazn, con collegamento in diretta a partire dalle 20:30. Si potrà seguire il match scaricando l'app sulla propria smart tv oppure collegando il televisore a una console PlayStation 4/5, Xbox, oppure ad un TIMVISION BOX, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile anche tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone. L'incontro sarà disponibile anche su Sky solo per chi ha acquistato il pacchetto Zona Dazn sulla piattaforma. I telecronisti scelti dalla piattaforma per raccontare l'incontro sono Pierluigi Pardo e Dario Marcolin.