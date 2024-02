Lazio-Bologna: probabili formazioni, orario e dove vedere la partita

Roma 17 febbraio 2024 - La stagione di Serie A comincia a volgere alla fine e ci sono obiettivi da raggiungere e sogni nel cassetto da cullare. Domani alle 12:30 allo stadio Olimpico di Roma, la Lazio va a caccia di punti importanti per risalire la classifica a caccia del quarto posto, suo scopo per questo campionato, mentre il Bologna di Thiago Motta sembra vivere una fantasia onirica e non vuole di certo svegliarsi ora, che questa comincia a prendere una forma reale. Biancocelesti e rossoblu si scontreranno in una sfida dal valore elevatissimo, in una sfida facilmente derubricabile come scontro diretto per l'Europa del prossimo anno. Una sfida che con ogni probabilità unirà le due squadre, proprio come successo nella prima sfida dell'anno tra le due formazioni, nel ricordo di Sinisa Mihajlovic, bandiera in campo dei biancocelesti e allenatore dei rossoblu come ultimo sforzo in carriera. All'andata ad imporsi furono i felsinei per 1-0, grazie alla rete realizzata dallo scozzese Lewis Ferguson.

Entrambe le squadre hanno giocato durante la settimana e hanno festeggiato un successo di alto profilo, mettendo in chiaro le proprie qualità e probabilmente dando anche un'importante affermazione di sé. I biancocelesti hanno sconfitto a sorpresa il Bayern Monaco nel match di andata valevole per gli ottavi di finale di Champions League. Un risultato a sorpresa arrivato però grazie a duro lavoro, impostazione tattica eccellente, spirito di sacrificio e cinismo nelle fasi calde della sfida. Gli aquilotti hanno approfittato della scarsa precisione sottoporta dei bavaresi e colpito di rimessa, con un contropiede fulmineo che si è trasformato in un calcio di rigore realizzato da capitan Immobile. Una sfida dal prezzo sicuramente elevato in termini di energie per i ragazzi di Sarri, sia in termini fisici, sia in termini mentali, ma il risultato finale potrebbe essere quella molla morale che sblocca un momento non semplice in campionato. Attualmente la Lazio è lontana cinque punti dal quarto posto dell'Atalanta e nelle prossime quattro di campionato affronterà altrettanti spareggi per le posizioni di alta classifica: dopo i rossoblu sarà infatti la volta di Torino, Fiorentina e Milan, per tre settimane di calcio spartiacque nel proseguo della stagione, il tutto a far da preludio al match di ritorno contro il Bayern Monaco in Champions League.

Come detto in precedenza, anche il Bologna nella giornata di mercoledì ha festeggiato un successo importante per la propria stagione. I rossoblu si sono imposti nel derby dell'Appennino al Dall'Ara per 2-0 contro la Fiorentina, ribaltando il vantaggio negli scontri diretti e agguantando il quarto posto in coabitazione con l'Atalanta. Una notte perfetta, una notte europea, che non deve però restare isolata. La sfida all'Olimpico infatti metterà nuovamente alla prova i ragazzi di Thiago Motta, nel loro inseguimento al sogno continentale. Nel corso della stagione i felsinei hanno preso la bella abitudine di fare spesso lo sgambetto alle grandi, anche lontano da casa, con i pareggi ottenuti nelle trasferte contro le prime tre della classe a fare da testimone, oltre a un'eliminazione ai danni dell'Inter in Coppa Italia a San Siro. Tanti sintomi di una squadra che vuole a propria volta salire di livello e vorrà usare proprio la sfida ai laziali per continuare in questa propria opera, iniziata lo scorso anno.

L'arbitro del match tra Lazio e Bologna sarà Fabio Maresca della sezione di Napoli, con assistenti Mondin e Ricci, con Feliciani quarto uomo. Al Var in aiuto dell'arbitro di campo ci sarà Mazzoleni, coadiuvato dall'AVAR Di Martino. Per il direttore di gara campano si tratta della sfida numero 25 da arbitro nelle partite della Lazio, bilancio da 12 vittorie, 4 pareggi e 8 sconfitte nei 24 precedenti. La metà esatta sono invece gli incroci passati con i rossoblu, con 4 successi emiliani, 3 pareggi e 5 ko complessivi. Nel passato di Maresca c'è stato anche un Bologna-Lazio, precisamente la sfida del Dall'Ara dello scorso anno che finì 0-0. In totale questa stagione il fischietto partenopeo è stato impegnato per ben 20 volte complessive: 10 in Serie A, 3 in Serie B, 1 in Serie D, 1 partita nei gironi di Europa League, 3 nei Preliminari continentali (1 in Champions, 2 in Conference), a cui vanno aggiunte altre due partite internazionali in Super League 1 (Grecia) e Saudi Pro League (Arabia Saudita).

Probabili formazioni

Tra infortuni e squalifiche è lunga la lista degli indisponibili per mister Sarri: fuori Romagnoli e Vecino per disciplina, insieme a Zaccagni, Hysaj e Rovella per problemi fisici. In campo davanti a Provedel torna dunque la coppia spagnola composta da Gila e Patric, con Marusic e Lazzari a occupare le fasce. A centrocampo sarà Cataldi a prendere il ruolo di vertice basso, supportato dagli imprescindibili Guendouzi e Luis Alberto, quest'ultimo in ampio vantaggio nel ballottaggio con Kamada. In attacco si rinnova la sfida tra Immobile e Castellanos per una maglia da titolare, con il capitano in vantaggio sull'argentino, mentre nessun dubbio su chi completerà il tridente con Felipe Anderson a sinistra e Isaksen a destra.

Dopo aver sfoderato l'arma Ravaglia contro la Viola, Thiago Motta dovrebbe tornare a schierare nuovamente Skorupski tra i pali, così come Calafiori, al ritorno da un piccolo acciacco fisico, che prenderà il proprio posto al centro della difesa al fianco di Beukema. Posch e Kristiansen sugli esterni, con Aebischer come vertice basso. Un solo assente in casa bolognese, è Remo Freuler squalificato per somma di cartellini gialli nella sfida contro la Fiorentina, al suo posto è sfida tra Moro e Fabbian, con il croato leggermente favorito sull'azzurrino. A completare la linea a quattro alle spalle di Zirkzee saranno Ferguson, Orsolini e Saelemaekers.

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Gila, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Isaksen, Immobile, F. Anderson. All. Maurizio Sarri.

Bologna (4-1-4-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Aebischer; Orsolini, Ferguson, Moro, Saelemaekers; Zirkzee. All. Thiago Motta.

Dove vedere la partita

La partita fra Lazio e Bologna dello Stadio Olimpico, valevole per la venticinquesima di Serie A, inizierà alle ore 12:30 di domenica 18 febbraio. La partita sarà visibile in televisione su Sky, in diretta sui canali Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite). L'incontro sarà disponibile anche in streaming su Dazn, con collegamento in diretta a partire dalle 20:15. Si potrà seguire il match scaricando l'app sulla propria smart tv oppure collegando il televisore a una console PlayStation 4/5, Xbox, oppure ad un TIMVISION BOX, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile anche tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone. In streaming il match sarà disponibile anche sulle piattaforme di Sky Go e NOW. Su Sky la telecronaca della sfida sarà affidata a Riccardo Gentile e Giancarlo Marocchi. Su Dazn invece il commento del match sarà affidato a Ricky Buscaglia e Manuel Pasqual.