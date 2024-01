Lazio: Castellanos definitivamente in gruppo, Thauvin rivela: "Potevo andare ai biancocelesti"

Roma 25 gennaio 2024 - Continuano i lavori in casa Lazio in vista del big match di domenica sera quando i biancocelesti ospiteranno il Napoli nel big match delle ore 18. Nella giornata di ieri Maurizio Sarri ha riabbracciato il Taty Castellanos, pronto a guidare l'attacco biancoceleste, dopo essersi fermato nel derby di Coppa Italia per una lesione all'adduttore sinistro. I controlli degli ultimi giorni hanno dato il via libera al rientro in gruppo e anche oggi è rimasto ad allenarsi con la squadra. Per Sarri è una vera e propria lieta novella, visti gli stop per Immobile e Zaccagni a causa della squalifica patita in Supercoppa Italiana.

Lo stop imposto per motivi disciplinari stanno permettendo all'esterno ex Verona di tirare un po' il fiato dopo gli sforzi contro Roma e Lecce, che ne hanno pregiudicato la presenza a Riyadh, prima della semifinale contro l'Inter. Il problema all'alluce ne ha stressato sempre più il fisico, fino a giungere alla bandiera bianca. A destra ballottaggio è tra Isaksen e Pedro, con il Taty a guidare il tridente e Felipe Anderson spostato proprio al posto di Zaccagni a completare il reparto. A centrocampo invece nessuna novità, Kamada resta indietro nelle gerarchie e il ballottaggio per il ruolo di mezzala sinistra è tra Vecino e Luis Alberto, che sarà deciso dalle condizioni dello spagnolo. In regia Rovella è favorito su Cataldi, mentre a destra c'è Guendouzi, unico sicuro del posto.

Buone notizie anche dalla difesa, con le condizioni di Patric in bilico, ma in fase di recupero. La sua presenza contro il Napoli non è garantita, ma potrebbe riuscire a strappare ugualmente la convocazione. Scalda i motori Mario Gila, vero uomo in più della retroguardia laziale in questa fase di stagione. Al fianco dello spagnolo ex Real Madrid pronto Romagnoli, mentre continua il recupero di Casale. Marusic è sicuro del posto in difesa, ma è ancora da capire se giocherà a sinistra o a destra, con il ballottaggio tra Lazzari e Pellegrini, che deciderà il ruolo del montenegrino.

Retroscena di mercato: Thauvin: "Con Bielsa sarei andato alla Lazio"

Oggi talento a disposizione dell'Udinese nella lotta per la salvezza, con un passato vicinissimo alla maglia biancoceleste della Lazio. Florian Thauvin sarebbe potuto diventare un giocatore capitolino, è questo uno dei retroscena raccontati dallo stesso fantasista bianconero ai microfoni di Carré, media calcistico francese. Il giocatore ha infatti raccontato come nel 2016 fosse stato a un passo dal passaggio nella Capitale, quando Marcelo Bielsa era stato designato come erede della panchina dei laziali. Il dietrofront fu dovuto al destino proprio del loco argentino, che portò il giocatore ad essere ceduto a titolo definitivo dal Newcastle all'Olympique di Marsiglia. Ecco le parole dell'esterno francese.

“Sono tornato a Newcastle per fare la preparazione, ma ho detto a Benitez che volevo tornare all'OM. In quel momento c’era la Lazio che mi voleva perché lì doveva firmare Bielsa. Marcelo mi ha fatto chiamare dal suo assistente, dovevo andare alla Lazio, ma lui non è andato. Alla fine non è mai andato nella Capitale e così io sono riuscito a tornare al Marsiglia", ha rivelato il francese. In quella stagione alla fine Lotito scelse di puntare su Simone Inzaghi, inizialmente scelto come traghettatore per il post Pioli, con l'attuale tecnico dell'Inter che fece le fortune dei biancocelesti, regalando ai tifosi diversi trofei e ritrovando la Champions League.