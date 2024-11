Lazio: Baroni riabbraccia Castellanos, Pedro e Dia regolarmente in gruppo

Roma 23 novembre 2024 - Mancano due giorni alla sfida di campionato contro il Bologna valevole per la tredicesima giornata di Serie A e Marco Baroni va a caccia delle indicazioni per decidere chi sarà il titolare contro i rossoblù. Nella giornata di oggi sono ripresi i lavori di preparazione in vista dell'incontro e per il tecnico laziale sono arrivate buone notizie, con anche un pizzico di fiducia per quanto riguarda i rientri futuri in rosa. Oggi è stato il primo allenamento in cui il tecnico ha avuto a disposizione la rosa completa, con tutti i Nazionali rientrati in gruppo, festeggiando anche come tutti siano tornati senza infortuni fisici, ma solo qualche malanno di salute, per fortuna superato.

Nella sessione odierna infatti si è presentato nuovamente il Taty Castellanos, rientrato dopo gli impegni con la Nazionale argentina, dove però è sceso in campo per appena 4 minuti. Il centravanti è stato subito provato come titolare in una formazione molto più vicina al 4-3-3, come visto contro il Monza e il secondo tempo contro il Porto, piuttosto che il classico 4-2-3-1 utilizzato dall'allenatore. Difficile una presenza dal primo minuto di Boulaye Dia, in gruppo per il secondo giorno consecutivo, dopo lo spavento legato alla febbre che aveva fatto ipotizzare un contagio di Malaria, per fortuna scongiurato. Tra i due attaccanti si ipotizza una staffetta, per sopperire allo stress da viaggio patito dal sudamericano e alla malattia che ha colto il senegalese.

Tornato in gruppo anche Pedro, che dovrebbe avere superato il problema gastrointestinale dei giorni precedenti. Gli unici giocatori ancora fuori dalla sessione di allenamento biancoceleste, sono Gaetano Castrovilli e Nuno Tavares. Per il centrocampista ex Fiorentina infatti l'operazione al menisco sinistro è riuscita e a due settimane dalla stessa ha cominciato a lavorare sul campo per riatletizzarsi, correndo sui prati di Formello. Per i medici è un segnale positivo e si ipotizza un rientro in gruppo per i primi di dicembre, senza però voler forzare i tempi. Al momento è stata scartata l'ipotesi del cambio nella lista di Serie A per rinunciare a lui e inserire nelle rotazioni Akpa Akpro. Per quanto riguardo Nuno Tavares invece, il portoghese ha rimediato una lesione muscolare di basso grado durante la sosta e dovrebbe restare nella lista degli indisponibili per circa una settimana saltando così il Bologna, il Parma e nel mezzo la sfida contro il Ludogorets di Europa League.

L'assenza di Tavares apre le porte della titolarità a Luca Pellegrini, il quale agirà sulla sinistra, con Lazzari sulla fascia opposta. Restando sull'idea di un centrocampo a tre, al fianco di Rovella e Guendouzi ci sarà probabilmente Vecino. Il tridente offensivo sarà composto con ogni probabilità da Isaksen, Castellanos e Zaccagni, con Dia e Pedro recuperati e pronti eventualmente a subentrare a gara in corso, senza però escludere dalle rotazioni d'attacco Noslin e Tchaouna.