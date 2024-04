Lazio: è ufficiale il riscatto di Guendouzi

Roma, 21 aprile 2024 – Un successo, tre punti in classifica, la speranza di strappare un posto nella prossima Champions League ancora viva e il primo acquisto certo della prossima stagione ufficializzato. Tutto questo è successo nella serata di ieri, quando la Lazio ha superato per 0-1 il Genoa nel primo anticipo della trentatreesima giornata di Serie A.

Uno dei migliori giocatori per qualità e continuità di rendimento in casa Lazio è stato senza dubbio Matteo Guendouzi. Non solo tra i giocatori biancocelesti però, il francese è stato una delle stelle di questa Serie A, alternando sempre prestazioni di grande qualità, ad altre di quantità, figurando però sempre nella lista dei migliori sul terreno di gioco. Spesso le sue giocate sono state decisive ai fini del risultato e nonostante il rapporto complicato in passato con Tudor, il giocatore si è rivelato fondamentale sia per il croato, sia per Sarri prima di lui. Arrivato dal Marsiglia in estate, il mediano classe '99 era giunto con la formula del prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni. Queste ultime si sono verificate nella giornata di ieri, rendendolo così la prima ufficialità della prossima sessione di mercato laziale.

I 3 punti di ieri hanno regalato alla Lazio la certezza aritmetica del dodicesimo posto in Serie A, attualmente occupato proprio dal Genoa, la condizione da soddisfare per trasformare il prestito dei capitolini in un obbligo di riscatto. Al Marsiglia andranno così i soldi pattuiti in estate, ovvero 13 milioni di euro più bonus. Un riscatto già nell'aria viste le ottime prestazioni del giocatore e di cui i biancocelesti non si dovranno penare in estate. Fin qui il ragazzo nato a Poissy ha giocato la bellezza di 40 partite con la maglia capitolina (+4 con quella del Marsiglia), realizzando 3 reti e consegnando ben 4 assist. Numeri eccellenti che gli sono valsi anche il rientro nelle gerarchie di Deschamps per la Nazionale francese. Chissà che quanto di buono fatto vedere con gli aquilotti non gli possa valere anche la convocazione ad Euro 2024.

Occhio però a considerare incedibile il giocatore solo per il riscatto appena avvenuto. La linea politica in materia di cessioni della Lazio rende tutti indispensabili e nessuno intoccabile. Un discorso che varrà anche per il francese. Lotito non ha ancora fissato il prezzo minimo, ma si vocifera dalle parti di Formello di minimo 30-35 milioni per convincere il numero uno biancoceleste a privarsi del suo nuovo gioiello di centrocampo. Una cifra che entro fine stagione potrebbe lievitare ulteriormente, visto l'addio già ufficiale di Felipe Anderson a fine stagione, i mal di pancia di Luis Alberto e la situazione ancora da definire di Daichi Kamada, per un centrocampo, quello biancoceleste, ancora tutto da definire per la prossima stagione.