Lazio-Empoli: Baroni vuole il poker, i toscani per continuare a volare, formazioni e orari

Roma 5 ottobre 2024 - Ogni inizio di campionato la Serie A regala colpi di scena e protagonisti a sorpresa: lo stato di forma delle squadre nelle prime settimane di calcio non è quello di fine campionato e offre spesso risultati sorprendenti, in favore di squadre meno blasonate, ma a caccia fin da subito di pesanti punti salvezza. Dall'altra parte dello spettro ci sono però le big, i cui punti persi nelle prime giornate finiscono il più delle volte per rivelarsi fondamentali nei vari conti per le posizioni da alta classifica. In questo avvio di campionato l'Empoli è stato senza dubbio una delle dolci sorprese di questa prima parte di stagione e nella giornata di domani sarà ospite della Lazio, a caccia di altri risultati positivi in un avvio di campionato fin qui entusiasmante. Calcio d'inizio fissato per le 15 allo stadio Olimpico.

Se l'Empoli è considerata una delle sorprese di questo avvio di stagione, era altrettanto complicato immaginare una Lazio così performante fin da subito. Marco Baroni è stato chiamato a un importante salto in avanti di carriera e invece che subire il duplice impegno con l'Europa League, la squadra ha risposto presente giocando forse le sue migliori prestazioni fin qui. I ragazzi in biancoceleste erano tutti coinvolti nelle partite, con il giusto approccio e anche la qualità necessaria per superare l'avversario di turno, imponendo la loro miglior organizzazione tattica e qualità tecnica. Da questo lavoro fatto sulla coralità della squadra, sono arrivati tre successi consecutivi tra Europa e campionato, in sfide anche complicate, dove però gli aquilotti hanno sempre meritato i tre punti. La stella di Castellanos, nonostante i problemi fisici accusati, non smette di brillare, mentre Dia è inarrestabile davanti alla porta. La difesa non è insuperabile come in passato, ma all'arco di Baroni ci sono sempre tantissime frecce quando si parla di gioco offensivo e fin qui ai capitolini questo è bastato per fare la differenza.

Dall'altra parte però c'è un Empoli aggressivo, figlio di un Roberto D'Aversa ancora piccato per come la sua esperienza in Serie A si sia conclusa l'anno scorso. Scontate le giornate di squalifica rimediate proprio dall'episodio che gli costò la panchina del Lecce, il tecnico in questo avvio di campionato ha messo in campo una squadra molto brava in fase di pressione. Gli azzurri infatti eccellono nel recuperare palloni lontani dalla propria porta, soffocando la manovra avversaria e al tempo stesso a concedere azioni da gol ai propri attaccanti. Non è casuale che i toscani siano imbattuti con appena 2 reti subite. L'attacco al contrario non ha brillato come la fase di interdizione, Fazzini a centrocampo è fenomenale per strappare il gioco e accelerare in contropiede, Colombo è un ottima sponda e la coppia di esterni Gyasi più Solbakken ha un uno contro uno qualitativo, ma tutti insieme faticano a trovare la via del gol. Sarà questa una delle chiavi per gli azzurri se vorrano conservare una volta di più la massima serie.

Secondo le designazioni dell'Aia per la sfida di domani allo stadio Olimpico di Roma, è stato scelto Giovanni Ayroldi di Molfetta come arbitro per l'incontro tra Lazio ed Empoli. Luca Mondin di Treviso e Francesco Cortese di Palermo gli assistenti; Daniele Rutella di Enna il IV uomo; Davide Ghersini di Genova il Var e Aleandro Di Paolo di Avezzano l’Avar. Per il direttore di gara pugliese si tratterà della quarta partita stagionale, la terza di Serie A a cui ne aggiunge una di Serie B. In totale con le due squadre, il fischietto classe 1991 conta nove precedenti con gli azzurri dal bilancio di 2 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte; cinque invece i precedenti con i biancocelesti, lo score conta due vittorie e tre pareggi.

Probabili formazioni

Marco Baroni ha trovato continuità di rendimento nelle ultime tre partite e punterà ancora sul 4-2-3-1 per proseguire la propria striscia di vittoria. Davanti a Provedel, nuovamente in campo dopo aver visto Mandas contro il Nizza, oltre a Romagnoli, dovrebbe essere recuperato Gila come compagno al centro del reparto. Sulle corsie spazio a Lazzari a destra e Tavares a sinistra, impegnati a percorrere tutta la fascia per dare manforte alle manovre offensive. Vecino non è al meglio e allora potrebbe esserci Rovella al fianco di Guendouzi in mediana. Per la trequarti tornerà titolare Isaksen a destra, con Zaccagni sul lato opposto, mentre Dia sarà al centro per dialogare Castellanos.

Roberto D'Aversa da parte sua punterà ancora sul 3-4-2-1, lo stesso modulo che tante soddisfazioni gli sta regalando in questo avvio di campionato. In difesa Goglichidze dovrebbe essere ancora preferito a De Sciglio in difesa, Ismajli e Viti a completare il reparto arretrato. Maleh non ci sarà a centrocampo, Gyasi e Pezzella dovrebbero essere le due scelte sugli esterni, mentre Henderson e Grassi dovrebbero essere i due favoriti per la mediana, con Anjorin però in ballottaggio con il primo dei due. In trequarti Fazzini dovrebbe essere recuperato in coppia insieme a Esposito, mentre sarà Colombo il terminale offensivo.

Lazio (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. All. Marco Baroni.

Empoli (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Henderson, Grassi, Pezzella; Anjorin, Esposito; Colombo. All. Roberto D'Aversa.

Dove vedere la partita

La partita fra Lazio ed Empoli dello stadio Olimpico, valevole per la settima giornata di Serie A, inizierà alle ore 15 di domenica 6 ottobre 2024. La partita sarà visibile in esclusiva in streaming su Dazn, con collegamento in diretta a partire dalle 14:30. Si potrà seguire il match scaricando l'app sulla propria smart tv oppure collegando il televisore a una console PlayStation 4/5, Xbox, oppure ad un TIMVISION BOX, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile anche tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone. L'incontro sarà disponibile anche su Sky solo per chi ha acquistato il pacchetto Zona Dazn sulla piattaforma. I telecronisti scelti dalla piattaforma per raccontare l'incontro sono Riccardo Mancini e Valon Behrami.