Lazio-Frosinone: probabili formazioni, orario e dove vedere la partita

Roma 28 dicembre 2023 – Tre punti per allontanare le proprie preoccupazioni e avvicinarsi al proprio obiettivo, una vittoria per congedarsi dal 2023 con un sorriso, con la consapevolezza di essere solo al giro di boa di questa stagione. Nella giornata di domani la Lazio ospiterà il Frosinone all'Olimpico, calcio d'inizio previsto alle 20:45, in uno dei quattro anticipi della diciottesima giornata nella massima competizione nazionale. Un derby laziale per due squadre che nel 2023 si sono tolte grandi soddisfazioni: il secondo posto in Serie A dalla parte biancoceleste, il ritorno nella prima serie da parte dei gialloblu. Un duello tra formazioni con obiettivi inversi, ma che cercano la vittoria per vivere un capodanno tranquillo, in attesa dell'anno nuovo, dove entrambe sperano di ripetere le stesse imprese dei precedenti 12 mesi.

La Lazio si presenta alla sfida senza Luis Alberto e a caccia di risposte da parte di Kamada, che con ogni probabilità prenderà il suo posto. Il giapponese la prossima settimana, quasi sicuramente, lascerà la squadra per seguire il Giappone nella Coppa d'Asia, competizione in cui la rappresentativa della Terra del Sol Levante punta ad arrivare fino in fondo. Una prestazione convincente prima del congedo, potrebbe allontanare le voci di mercato introno e fargli riacquisire fiducia sia individualmente, sia agli occhi di allenatore e tifosi. Assente anche Immobile per infortunio, l'attacco sarà affidato al Taty Castellanos, altro giocatore a caccia di riscatto dopo un ottimo avvio, seguito da tante prestazioni meno convincenti. Un successo permetterebbe alla Lazio di tornare ad accorciare in classifica su Atalanta e Napoli, mettendo così pressione alle concorrenti in ottica quarto posto. Con i tre punti, Sarri potrebbe mettersi alle spalle l'avvio di stagione complicato, iniziando l'anno nuovo sì attardato in classifica, ma comunque a una distanza ragionevole dagli obiettivi in classifica.

Il Frosinone da parte sua non vorrà di certo facilitare la corsa dei biancocelesti verso il quarto posto. La formazione di Di Francesco è tra le squadre che gioca il miglior calcio di questo campionato. L'entusiasmo intorno alla squadra è stato contagioso per settimane, ma nelle ultime uscite i gialloblu hanno accusato un piccolo calo di forma. Nelle ultime quattro partite giocate i ciociari hanno ottenuto un solo punto nel pareggio per 0-0 contro il Torino, mentre è stato sconfitto da Milan, Lecce e Juventus. Vincere adesso significherebbe avere la certezza di terminare la prima metà di stagione sopra quota venti punti, in piena corsa per la salvezza, tenendo così lontana la zona rossa di almeno 6 lunghezze. Tanto sul piatto per una sfida complicata come quella contro Sarri e i suoi ragazzi. Se c'è però una cosa che i gialloblu laziali hanno insegnato a tutti è di non prenderli mai sotto gamba, visto anche il netto 0-4 rifilato al Napoli in Coppa Italia.

La designazione arbitrale della 18ª giornata di Serie A TIM ha assegnato la direzione della gara Lazio-Frosinone al signor Ermanno Feliciani della sezione di Teramo. Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Lo Cicero e Trinchieri: Fabbri sarà il IV ufficiale mentre Serra e Di Paolo sono stati indicati nei ruoli di VAR e AVAR. Per il fischietto abruzzese si tratta dell'ottava direzione in stagione, la sesta nel massimo campionato italiano (2 in Serie B). Per lui sarà il primo incrocio di carriera con la Lazio, mentre c'è un precedente tra lui e il Frosinone, nella scorsa stagione della cadetteria, quando ha diretto il pareggio per 1-1 contro il Perugia lo scorso primo di aprile.

Probabili formazioni

Si pensava fosse alle spalle, invece torna l'emergenza in difesa per la Lazio, che affronterà il Frosinone privo di Romagnoli e Casale, entrambi non al 100%. Davanti a Provedel pronta la coppia di centrali spagnola composta da Patric e Gila, mentre sulle fasce dovrebbero essere confermate le scelte della sfida contro l'Empoli, con Pellegrini a sinistra a fare il terzino di spinta, vista l'assenza per squalifica di Lazzari, e Marusic a svolgere un ruolo maggiormente di copertura a destra. A centrocampo, come scritto in precedenza, Kamada agirà da mezzala sinistra al posto di Luis Alberto, mentre Rovella e Guendouzi completeranno il reparto al centro e a destra. L'attacco graverà sulle spalle di Castellanos, supportato sugli esterni da Felipe Anderson e Zaccagni.

Pessime notizie per Di Francesco alla viglia del match dell'Olimpico: Ibrahimovic, reduce dall’influenza, salterà anche questa partita. Tra i pali Cerofolini insidia Turati, ma quest'ultimo resta il favorito per il ruolo da titolare. In difesa Monterisi, Okoli e Romagnoli. A centrocampo Barrenechea e Brescianini faranno la cintura mediana, mentre sugli esterni agirano Gelli a destra e Garritano a sinistra. Abile ed arruolato Cuni, l'albanese è in ballottaggio per una maglia nel tridente insieme a Cheddira, ma al momento i favoriti per partire titolare sono Harroui, Kaio Jorge e Soulé.

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric, Gila, Pellegrini; Guendouzi, Rovella, Kamada; Felipe Anderson, Castellanos, Zaccagni. All. Maurizio Sarri.

Frosinone (3-4-3): Turati; Monterisi, Okoli, Romagnoli; Brescianini, Barrenechea, Gelli, Garritano; Soulé, Kaio Jorge, Harroui. All. Eusebio Di Francesco.

Dove vedere la partita

La partita fra Lazio e Frosinone dello stadio Olimpico, valevole per la diciottesima giornata di Serie A, inizierà alle ore 20:45 di venerdì 29 dicembre. La partita sarà visibile in televisione su Sky, in diretta sui canali Sky Sport Uno (canale 201 del satellite), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite) e Sky Sport canale 251 (numero 251 del satellite). L'incontro sarà disponibile anche in streaming su Dazn, con collegamento in diretta a partire dalle 20:15. Si potrà seguire il match scaricando l'app sulla propria smart tv oppure collegando il televisore a una console PlayStation 4/5, Xbox, oppure ad un TIMVISION BOX, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile anche tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone. In streaming il match sarà disponibile anche sulle piattaforme di Sky Go e NOW. Su Sky la telecronaca della sfida sarà affidata a Maurizio Compagnoni e Luca Marchegiani. Su Dazn invece il commento del match sarà affidato a Riccardo Mancini e Fabio Bazzi.