Lazio: ancora tanti assenti a Formello. Isaksen di nuovo titolare con il Cagliari?

Il martedì di Champions League è stato trionfale per la Lazio che ora sogna il primo posto nel proprio girone e medita come rendere al meglio anche in campionato, a caccia di punti chiave per tornare a ridosso delle prime quattro posizioni del campionato. Il successo contro il Celtic ha di certo alimentato l'entusiasmo in casa biancoceleste, ma non ha risolto i problemi di rosa che da diverso tempo stanno colpendo i capitolini. Nella giornata di oggi infatti la squadra nel centro tecnico di Formello è tornata ad allenarsi ancora senza i tre infortunati ormai assodati della squadra.

Zaccagni continua a faticare a camminare e resterà ancora fuori qualche giorno per la botta rimediata all'anca sinistra nella trasferta di Salerno. Resteranno ai box anche Romagnoli e Casale, i due centrali di difesa. Il primo ha subito una distrazione al polpaccio che ha iniziato a tenerlo ai box proprio dall'ultima trasferta in Campania contro la Salernitana, più lunga invece la degenza in infermeria del compagno di reparto con la lesione all'adduttore che sta tenendo il centrale ex Verona ai box da oltre un mese: l'ultima sua presenza è infatti datata 25 ottobre, nella brutta sconfitta rimediata dai biancocelesti in quel di Rotterdam contro il Feyenoord. Per i due difensori però il rientro appare sempre più vicino, con la speranza di rivederli almeno in panchina già nella trasferta di Verona, mentre è improbabile si provi ad accelerare un loro rientro per provarli anche solo qualche minuto nel debutto in Coppa Italia all'Olimpico contro il Genoa.

Anche contro il Cagliari dunque sarà il turno della coppia difensiva tutta spagnola composta da Patric e Mario Gila: la terza consecutiva per gli iberici, reduci dalla convincente prestazione contro il Celtic. Sulla fascia probabilmente saranno confermati Lazzari e Marusic. Hysaj e Pellegrini scalpitano, ma Sarri potrebbe decidere di conservare la loro voglia in vista della sfida di Coppa Italia. Luis Alberto e Vecino hanno scontato il proprio turno di squalifica, il primo in campionato, il secondo in Champions League, ma solo lo spagnolo andrà in campo nella sfida contro i sardi. A completare il centrocampo infatti non ci sarà l'uruguayano, ma Guendouzi e uno tra Cataldi e Rovella con l'ex Monza al momento leggermente indietro nelle idee del tecnico laziale.

Dopo la doppietta contro il Celtic, molto probabilmente sarà Ciro Immobile a guidare l'attacco biancoceleste, ma la vera notizia riguarda la fascia di destra. Tra i giocatori più convincenti contro gli scozzesi c'è stato senza dubbio Gustav Isaksen. Il danese, nonostante abbia giocato un po' a sprazzi, senza dare la necessaria continuità alla propria prestazione, non è in dubbio sia stato tra i migliori della sfida dell'Olimpico. Il gol del vantaggio nasce da un suo spunto individuale e nel complesso si sono finalmente intraviste tutte le qualità che avevano convinto Lotito del suo passaggio in biancoceleste in estate. Una prestazione virtuosa che potrebbe valergli la riconferma di titolare dell'esterno di destra dell'attacco laziale. Con Zaccagni ancora ai box, sarà tra Felipe Anderson e Pedro il ballottaggio per il ruolo di terzo attaccante a sinistra del capitano biancoceleste.

Per domani sarà prevista una doppia seduta d'allenamento alla vigilia della quattordicesima giornata di campionato. Alle 13:30 Manuel Lazzari sarà presente di fronte ai giornalisti per la conferenza stampa prepartita, poi scatterà il ritiro obbligatorio a Formello fino alle 18 di sabato: orario della sfida di contro il Cagliari. L'imperativo di Sarri ai suoi ragazzi è molto semplice: serve vincere per raccogliere i 3 punti e iniziare ad accorciare il gap con quarto posto, attualmente lontano ben 7 punti.