Lazio, Kamada si fa male e torna a Roma, Marusic interessa in Arabia Saudita

Roma 18 novembre 2023 - Non arrivano buone notizie in casa Lazio dall'attuale pausa per le Nazionali. Nella giornata di ieri infatti si è fermato Daichi Kamada, come comunicato dalla stessa Federcalcio giapponese sui propri social. Il centrocampista laziale si è fatto male nella sfida di giovedì contro la Birmania vinta dalla squadra del Paese del Sol Levante per 5-0, dove aveva segnato anche il secondo gol dell'incontro. Sostituito all'intervallo, il giocatore è stato valutato nella giornata di ieri ed è stato valutato non pronto a scendere in campo, così gli è stato concesso di rientrare anzitempo a Roma, dove potrà essere valutato dallo staff biancoceleste. La speranza è che il giocatore possa essersi fermato in tempo, andando così a valutare quanto prima eventuali terapie e tempi di recupero.

Pessime notizie che, purtroppo per i biancocelesti, non arrivano solo sul fronte degli infortuni. Anche sul mercato infatti diverse sirene cominciano a risuonare, con diversi interessi ingombranti sui talenti di Formello. In particolare a destare attenzione è la situazione relativa ad Adam Marusic, con il montenegrino che è entrato nei radar della Saudi Pro League. Proprio come successo con Sergej Milinkovic-Savic, passato in estate dalla Lazio all'Al-Hilal per 40 milioni di euro, con un contratto triennale da oltre 20 milioni di euro a stagione. E proprio il club biancoblu arabo potrebbe essere la nuova destinazione del terzino balcanico. La formazione dove milita il sergente serbo infatti starebbe discutendo con l'agente dei due giocatori, Mateja Kezman, che sta valutando se c'è margine per la trattativa, per portare anche Marusic a Riyadh.

Anche l'Al-Ittihad di Benzema e Kanté, l'Al-Shabab di Banega e Ferreira Carrasco e l'Al-Ettifaq guidato in panchina da Steven Gerrard, hanno fatto un sondaggio per il giocatore, ma l'Al-Hilal al momento appare favorito, anche in virtù proprio dei rapporti con l'agente di Marusic. Attualmente il club saudita dove milita Sergej Milinkovic-Savic sta valutando sulla possibilità di sospendere il tesseramento di Neymar in virtù dell'infortunio al ginocchio che ha colpito il brasiliano. Il club di proprietà del fondo statale del re saudita ha occupato al momento tutti gli slot per stranieri e quindi dovrebbe prima liberare uno degli otto posti che la Federcalcio saudita consente ai club di occupare ai giocatori provenienti dagli altri paesi. La sospensione del tesseramento dell'ex Psg aprirebbe lo slot stranieri ad Adam Marusic.

Il giocatore della Lazio, all'età di 31 anni, non chiude alla possibilità di andare a giocare in Saudi Pro League. Per lui sarebbe il contratto più ricco della carriera, cifre astronomiche che, a questo punto della sua carriera, sarebbero quasi impossibili per lui da guadagnare altrove. Il giocatore è uno dei fedelissimi di Sarri, tra i più utilizzati per minutaggio dal tecnico biancoceleste, e Lotito, forte del contratto con scadenza fino al 2025, non vorrà di certo svendere il proprio terzino. Al momento si parla di una valutazione introno ai 15 milioni per costringere la Lazio a privarsi del proprio giocatore.

Non solo la richiesta economica, Sarri al momento pone il veto sulla cessione del montenegrino, giocatore che conosce a memoria i dettami tecnici e tattici del tecnico toscano. Sostituirlo a gennaio sarebbe molto complicato molto complicato, con Hysaj e Pellegrini che al momento non sembrano dare le giuste garanzie sulla corsia di sinistra, sarebbe necessario tornare sul mercato. A giugno si era cercato Mario Rui, giocatore che già conosce i dettami dell'allenatore laziale, ma con il rinnovo avvenuto con i partenopei, la trattativa è oramai quasi impossibile. Bisognerebbe formare un giocatore da zero, compito tutt'altro che semplice da completare a campionato in corso. Solo di fronte ad un'offerta monstre, Lotito potrebbe strappare il sì dal proprio allenatore per la cessione del motenegrino. Sarà il mercato a decidere il destino del terzino sinistro biancoceleste.