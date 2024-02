Lazio, la vittoria sul Bayern fa vacillare Tuchel, possibile cambio in vista del ritorno?

Roma 16 febbraio 2024 - Nessuno lo aveva pronosticato, ma la Lazio ha ribaltato ancora una volta i pronostici in campo. I biancocelesti hanno sconfitto con merito il Bayern Monaco di fronte al proprio pubblico nella gara d'andata degli ottavi di Champions League, con il risultato di 1-0 sul campo e la conseguenza, fuori dal terreno di gioco, di scatenare un piccolo terremoto dalle parti della Baviera. Se da una parte infatti la squadra romana festeggia uno dei suoi più grandi incassi di sempre in Champions League: oltre 3 milioni di euro dal solo botteghino; dall'altra parte invece sul tavolo degli imputati rimane il tecnico Thomas Tuchel.

La permanenza dell'allenatore sulla panchina del Bayern Monaco vacilla ogni giorno di più e se da una parte arrivano smentite da parte della società, è difficile negare anche gli ammiccamenti ad altri tecnici per il futuro della formazione bavarese, con Flick e Mourinho in pole position per un subentro a stagione in corso, ma con il sogno Xabi Alonso per il futuro. A difendere il tecnico è intervenuto in prima persona uno dei leader dello spogliatoio dei giganti tedeschi ovvero Thomas Muller, che ha risposto a tono ai giornalisti, sollecitato a rispondere del futuro dell'ex allenatore del Chelsea, oggi al Bayern. "Innanzitutto noi giocatori siamo assolutamente le persone sbagliate a cui chiedere una cosa del genere - ha affermato l'attaccante tedesco in mixed zone al temine della sfida dell'Olimpico - E mi sembra anche un po’ irrispettoso chiedere una cosa del genere. Naturalmente la situazione al momento non è buona e tutto ciò che ha in mente il Bayern è chiaro ed evidente. Lavoriamo ogni giorno, noi giocatori e anche l’allenatore, per ribaltare quello che sta accadendo. Restiamo uniti e lavoriamo per la prossima partita", ha detto il 34enne in vista della partita di Bundesliga di domenica prossima contro il Bochum, quando a sedersi sulla panchina dovrebbe esserci ancora l'ex tecnico del Chelsea".

Un risultato negativo contro il Bochum potrebbe rimettere in ballo la posizione del tecnico in vista della sfida di ritorno all'Allianz Arena tra Bayern Monaco e Lazio, ma al momento anche il presidente del club tedesco si schiera dalla parte di Tuchel, parlando in prima persona ai colleghi tedeschi. Ecco le parole del presidente dei bavaresi Hainer: "Ho parlato con i giocatori dopo la partita contro la Lazio e sul volo di ritorno, l'obiettivo è chiaramente quello di ritornare sulla strada della vittoria il più rapidamente possibile. Thomas Tuchel e il suo staff tecnico lavorano meticolosamente e sono molto impegnati. La squadra ha già dimostrato cosa può ottenere in questa stagione. Certo, in questo momento ci mancano i risultati, ma ora serve una prima scintilla per ribaltare la situazione in campo. Stiamo lavorando tutti insieme su questo e sono convinto che possiamo farcela. Eliminazione dalla Champions? Non ci preoccupiamo affatto. Abbiamo ancora tutte le possibilità, anche dopo la sconfitta per 0-1 in casa della Lazio tutto può ancora succedere. Non ci arrendiamo”.

Ribaltone del Bayern Monaco o meno, non cambia molto il lavoro in casa Lazio. La sfida dell'Allianz Arena è distante oltre due settimane, con tre partite da giocare nel mezzo. Un calendario fitto di impegni, tutti ad alto tasso di difficoltà, alla sfida contro il Bologna infatti seguiranno quelle contro Torino, Fiorentina e Milan, prima del ritorno con i tedeschi. Tre match che potrebbero rivelarsi chiave nella corsa al quarto posto. Per questo è troppo presto per discutere della seconda sfida degli ottavi di Champions League, dalle parti di Formello, con Sarri che dovrà sfruttare la carica positiva del successo in Europa, per provare a rimontare anche in Serie A.