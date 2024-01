Lazio-Lecce: probabili formazioni, orario e dove vedere la partita

Roma 13 gennaio 2024 - C'è chi vuole continuare a correre per dispiegare le proprie ali e riprendersi quanto era sfuggito nella prima parte di stagione, c'è invece chi va a caccia di continuità per mantenere lontani problemi e cattivi pensieri. Nella prima giornata di ritorno del campionato di Serie A, la Lazio ospita il Lecce in una sfida che mette in palio i primi tre punti di questa seconda parte di stagione, in una sfida che mette di fronte due squadre a caccia di continuità, dopo aver chiuso la prima parte di campionato in posizioni molto diverse per i rispettivi obiettivi. A imporsi nel match di andata furono i salentini per 2-1 in rimonta, grazie alle reti di Almqvist e Di Francesco a ribaltare il vantaggio laziale siglato da Immobile.

La squadra di Sarri è in grande crescita e dopo aver superato la Roma in classifica di campionato, ha anche provveduto ad eliminare i giallorossi dalla Coppa Italia, vincendo un derby ad altissima tensione di misura. Una settimana pressoché perfetta che ora va conclusa con il successo sui salentini per chiudere in bellezza i festeggiamenti per i 124 anni del club. I biancocelesti sono reduci da ben tre vittorie consecutive in campionato e non hanno intenzione di fermare la propria risalita, adesso che la zona Champions League dista solo tre lunghezze. Ancora non al top della forma Immobile, gli aquilotti hanno recuperato in settimana Luis Alberto, le cui condizioni sono ancora da valutare, ma lascia ben sperare per un impegno anche non dal primo minuto contro i salentini. Gli ottavi di Champions League distano ancora un mese e questo permette ai laziali di potersi concentrare anima e corpo sul campionato, cercando di piazzare la zampata vincente per fare la differenza nella corsa al quarto posto, confermandosi nella massima competizione continentale anche il prossimo anno.

Dall'altra parte però il Lecce, al contrario della Lazio, non vince in Serie A da tre partite, l'ultimo successo lo scorso sedici dicembre, quando ha superato per 2-1 il Frosinone. Da allora un pareggio contro il Cagliari, e due ko contro Inter e Atalanta. La classifica in questo momento resta incoraggiante, la zona retrocessione è lontana ben 7 punti e questo sottolinea l'ottimo lavoro svolto da D'Aversa fin qui. Difficile pensare che la sfida contro i biancocelesti, porta portare punteggio pieno in casa salentina, ma tentare è d'obbligo, soprattutto visto l'andamento incerto molte volte quest'anno da parte dei capitolini, contro formazioni più modeste. Senza Banda, Rafia e Touba, impegnati nella Coppa D'Africa, toccherà a Strefezza supportare Kristovic, nel tentativo di superare la difesa capitolina, tornata affidabile e solida come quella dello scorso anno.

Per quanto riguarda Lazio-Lecce, in programma domenica 14 gennaio alle 12.30, toccherà a Maria Sole Ferrieri Caputi della sezione di Livorno a dirigere la sfida. L'arbitro sarà coadiuvato dagli assistenti Bindoni e Tegoni, Colombo invece sarà il quarto uomo. Chiffi ricoprirà il ruolo di Var, Di Paolo sarà infine l'Avar. Per la direttrice di gara sarà il debutto assoluto in una sfida della Lazio, come primo arbitro, mentre è solo il secondo incrocio con il Lecce, nel precedente, datato questa stagione, i salentini pareggiarono per 2-2 contro la Fiorentina. Nel complesso sarà la partita numero 11 arbitrata questa stagione dal fischietto toscano, i precedenti sono stati 5 in Serie A, 4 in Serie B e 1 nelle Qualificazioni agli Europei Under 21.

Probabili formazioni

Problemi in attacco per Sarri, che rischia di perdere Castellanos, prima di recuperare a pieno Immobile. Si aprono così le porte del ruolo da falso nueve per Felipe Anderson, con Isaksen a occupare la fascia destra e Zaccagni intoccabile a sinistra. A centrocampo Luis Alberto non sembra ancora in condizione per giocare titolare, allora è ballottaggio tra Vecino e Kamada per sostituirlo, con il sudamericano in vantaggio. Rovella e Guendouzi completeranno il reparto, mentre al centro della difesa pronta la coppia Patric e Romagnoli, con Marusic e Lazzari sugli esterni, davanti al rientrante Provedel tra i pali, dopo aver saltato il derby di Coppa Italia per uno stato influenzale.

Non ci si aspettano sorprese nella formazione che D'Aversa schiererà all'Olimpico per fronteggiare i capitolini. Falcone sarà tra i pali, con il rientrante Pongracic al fianco di Baschirotto al centro della difesa. Sugli esterni agiranno Gendrey e Gallo, con Kaba, Ramadani e Gonzalez a comporre la mediana a tre dei salentini. In attacco è confermato Kristovic, supportato sugli esterni da Sterfezza e Oudin a completare il tridente offensivo dei giallorossi del Salento.

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Vecino; Isaksen, Anderson, Zaccagni. All. Maurizio Sarri.

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Kaba, Ramadani, Gonzalez; Oudin, Krstovic, Strefezza. All. Roberto D’Aversa.

Dove vedere la partita

La partita fra Lazio e Lecce dello stadio Olimpico, valevole per la ventesima giornata di Serie A, inizierà alle ore 12:30 di domenica 14 gennaio 2024. La partita sarà visibile in televisione via satellite su Sky, in diretta sui canali Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite). L'incontro sarà disponibile anche in streaming su Dazn, con collegamento in diretta a partire dalle 20:15. Si potrà seguire il match scaricando l'app sulla propria smart tv oppure collegando il televisore a una console PlayStation 4/5, Xbox, oppure ad un TIMVISION BOX, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile anche tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone. In streaming il match sarà disponibile anche sulle piattaforme di Sky Go e NOW. Su Sky la telecronaca della sfida sarà affidata a Maurizio Compagnoni e Nando Orsi. Su Dazn invece il commento del match sarà affidato a Dario Mastroianni e Manuel Pasqual.

Statistiche e precedenti

La Lazio guidata da Maurizio Sarri non ha vinto nessuna delle tre sfide giocate contro il Lecce in Serie A (1N, 2P); Sarri potrebbe diventare il primo allenatore dei biancocelesti a restare senza successi nelle sue prime quattro sfide contro i giallorossi in Serie A (Giuseppe Materazzi tra il 1988 e il 1990 conquistò una vittoria nelle prime quattro gare). Da parte sua però i biancocelesti hanno vinto gli ultimi tre match di campionato, gli aquilotti potrebbero ottenere quattro successi di fila in Serie A per la prima volta dal periodo tra marzo e aprile scorsi.

Il Lecce ha vinto tre delle ultime quattro sfide contro la Lazio in Serie A (1N), tanti quanti successi nelle precedenti 19 gare contro i biancocelesti nel massimo campionato (4N, 12P). Dopo la vittoria nel match d’andata per 2-1, i salentini potrebbero vincere entrambe le gare contro i biancocelesti in una singola stagione di Serie A per la prima volta in assoluto nella loro storia. Da parte loro però, storicamente parlando, i salentini hanno vinto soltanto una delle 16 trasferte disputate contro la Lazio in Serie A: quella per 1-2, del 9 gennaio 2011, con autogol di Muslera e rete di Grossmüller (Mauri per la Lazio); cinque pareggi e 10 sconfitte completano il quadro complessivo.