Lazio: comunicata la lista Uefa, Castrovilli ed Hysaj restano fuori

Roma 5 settembre 2024 - Il mercato dei trasferimenti ha ufficialmente chiuso i battenti e finalmente apre alla stagione di campo. Mentre il mercato degli svincolati è ancora vivacissimo e ha visto sull'altra sponda del Tevere approdare ben due colpi a parametro zero, in casa Lazio c'è fiducia circa la qualità della rosa affidata a Baroni e la convinzione di potersela lottare per fare un ottimo campionato e una stagione europea divertente, sebbene per il tecnico sia il primo vero confronto con l'Europa da allenatore.

Proprio per queste ragioni c'era grande attesa in casa laziale di conoscere quali sarebbero state le scelte dell'allenatore in virtù dei nomi dei convocati per la lista Uefa, con i giocatori convocabili anche per la fase a campionato dell'Europa League. Tra le scelte fatte dall'allenatore spicca l'ingresso dell'ultimo arrivato Gigot, mentre sono stati tagliati Hysaj e Castrovilli, i cui destini saranno maggiormente legati alla Serie A, piuttosto che alla coppa continentale. Fuori dalla lista anche Toma Basic e Jean-Daniel Akpa-Akpro, entrambi fuori ormai dal progetto laziale. Per il resto la rosa risulta completa di tutti in nuovi acquisti e anche i giocatori confermati nell'estate di mercato che ha visto tanti pezzi pregiati e veterani lasciare il club: da Ciro Immobile a Luis Alberto.

La lista è dunque composta di 22 giocatori per una squadra, quella biancoceleste il cui calendario è così composto. Nelle prime quattro partite le sfide dei laziali sono perfettamente alternate, tra un debutto in trasferta contro la Dinamo Kiev (25 settembre ore 21), poi il primo impegno all'Olimpico contro il Nizza (3 ottobre ore 18:45). Alle prime due sfide seguirà poi la prima delle due trasferte in Olanda contro il Twente (24 ottobre ore 21), prima del big match casalingo con il Porto (7 novembre 2024 ore 21) che segnerà lo spartiacque della fase a campionato del torneo. La Lazio poi affronterà anche la quinta giornata tra le mura amiche quando ospiterà i bulgari del Ludogorets (28 novembre ore 18:45), prima della seconda trasferta nei Paesi Bassi contro l'Ajax (12 dicembre ore 21). La fase a campionato si chiuderà con le ultime due sfide contro la Real Sociedad all'Olimpico (23 gennaio ore 21) e contro il Braga (30 gennaio ore 21).

Ecco la lista Uefa completa della Lazio, in ordine di numero di maglia, con cui Marco Baroni affronterà questa prima parte di Europa League:

2 Samuel Gigot 3 Luca Pellegrini 4 Patricio Gabarron Gil 5 Matias Vecino 6 Nicolò Rovella 7 Fisayo Dele-Bashiru 8 Mattéo Guendouzi 9 Pedro Rodriguez 10 Mattia Zaccagni 11 Valentin Castellanos 13 Alessio Romagnoli 14 Tijjani Noslin 18 Gustav Isaksen 19 Boulaye Dia 20 Loum Tchaouna 29 Manuel Lazzari 30 Nuno Tavares 34 Mario Gila 35 Christos Mandas 55 Alessio Furlanetto 77 Adam Marusic 94 Ivan Provedel