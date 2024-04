Lazio: Luis Alberto si batte il petto, ora si punta a ribaltare la Juventus

Roma 21 aprile 2024 - La vittoria allontana le polemiche e scaccia i cattivi pensieri, ma non c'è alcuna intenzione di un passo indietro da parte di Luis Alberto. Nel post partita della sfida contro la Salernitana il numero dieci ha tolto tutti i sassolini dalle proprie scarpe, facendo conoscere a tutti i propri mal di pancia circa la sua gestione. Avanti veloce di una settimana e venerdì il giocatore si è riscoperto match winner, segnando il gol che vale i tre punti per la Lazio nella trasferta del Ferraris contro il Genoa. Una rete condita da un'esultanza rabbiosa dove lo spagnolo si è battuto il petto indicando il logo della formazione biancoceleste, prima poi di raccogliere l'abbraccio dei compagni.

Un gesto di appartenenza, tipico di chi crede e lotta per la causa, pur con tutte le sue incertezze circa il proprio futuro. Il giocatore infatti non si è affatto pentito delle sue dichiarazioni della settimana scorsa, anzi sembra completamente disposto a risolvere il proprio contratto entro fine stagione, nonostante la forte smentita arrivata da Lotito, che ha così commentato le dichiarazioni del centrocampista spagnolo: "Rescindere il contratto è impossibile. Luis - ha affermato il presidente biancoceleste - ha anche segnato il gol, ha giocato bene e dimostrato attaccamento. Forse quello che ha detto può anche essere stato male interpretato. Immobile? Anche Ciro come Luis ha un contratto, non ho aperto una porta e non ho cacciato nessuno. Siamo in un rapporto in cui non posso inchiodare nessuno, a fine stagione poi vedremo. Offerte? Non ci sono, ma non mi devo fasciare la testa in anticipo".

C'è ancora tempo per parlare del futuro del mago di San José del Valle, perché intanto a Formello si è già tornati a lavorare a pieno regime. I ragazzi di Tudor devono preparare la terza sfida in un mese di gestione del croato contro la Juventus, l'ultima della stagione, che mette in campo la chance per i biancocelesti di tornare in finale di Coppa Italia cinque anni dopo il trionfo con Simone Inzaghi in panchina. Una sfida completamente in salita visto il risultato di 2-0 di partenza, in virtù del ko subito all'Allianz Stadium. Proprio Luis Alberto potrebbe essere una delle scelte nella trequarti laziale per dare maggior tecnica in fase di rifinitura prima di entrare nell'area avversaria. Importante conoscere chi sarà il compagno di reparto del numero dieci, perché sebbene Felipe Anderson possa essere la scelta più logica, non è da escludere un interprete più offensivo, così da rendere il modulo più spregiudicato per tentare di recuperare il doppio gol di svantaggio. Proprio a centrocampo infatti girano tutti gli interrogatici di Tudor circa la propria formazione, dovendo decidere gli equilibri della sfida dell'Olimpico.