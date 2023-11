Lazio: Sarri recupera Marusic, si valutano Zaccagni e Vecino

Uno degli obiettivi, o forse per meglio dire speranze, di questa pausa per le Nazionali in casa Lazio era senza dubbio il recupero di alcuni infortunati. Stando alla tabella di marcia dei rientri in casa laziale, il primo giocatore che sarebbe dovuto tornare in gruppo è Adam Marusic e il giocatore montenegrino non ha mancato l'appuntamento con il ritorno in squadra. Il terzino laziale era stato colpito duro nella trasferta di Bologna, con una gestione oculata in settimana era riuscito, stringendo i denti, ad essere presente nel derby, per poi completare il recupero nelle due settimane di pausa per la Nazionale.

Il suo rientro non è tardato, con il giocatore che nella giornata di oggi ha cominciato nuovamente ad allenarsi con il gruppo squadra, allontanando definitivamente tutti i dubbi sulla sua presenza o meno nella prossima trasferta all'Arechi di Salerno. Il montenegrino figurerà quasi certamente tra i convocati, ma è più probabile che invece di partire titolare, possa andare inizialmente in panchina, per poi fare ritorno dal primo minuto contro il Celtic in Champions League, nella sfida che potrebbe valere già il passaggio agli ottavi di finale. Sarri avrà la possibilità di valutare il proprio terzino nei prossimi giorni.

Persistono invece i dubbi circa i rientri di Zaccagni e Vecino. L'attaccante oggi si è recato in Paideia, dove si è valutato il ginocchio destro del giocatore, per capire se ci sia o meno la possibilità di rientrare nei convocati già per Salerno. In ogni caso sarà uno tra Pedro e Isaksen il titolare di quella fascia nel match dell'Arechi, con il giocatore che al massimo andrà in panchina. Zaccagni aveva rimediato una distrazione al collaterale mediale nella sfida in Champions League dell'Olimpico contro il Feyenoord.

Discorso ancora diverso per il sudamericano. Il giocatore andrà domani a effettuare i nuovi controlli nella clinica biancoceleste per capire se la lesione al gluteo patita nel derby si è riassorbita o meno. Il giocatore però dovesse saltare la sfida contro la Salernitana non avrà l'occasione di mettersi in mostra in Champions League vista la squalifica rimediata per somma di cartellini gialli. In caso di esami negativi infatti per l'uruguayano si parlerà direttamente della sfida contro il Cagliari per il rientro in campo.

Un altro giocatore che nei prossimi giorni è atteso in Paideia è Daichi Kamada, atteso domani a Roma per il rientro anticipato dagli impegni con la Nazionale giapponese. Il nipponico aveva accusato un problema alla schiena dopo aver realizzato uno dei cinque gol nella sfida del suo Giappone contro la Brimania, con la federcalcio del Sol Levante a comunicare il rientro anticipato del proprio centrocampista. La situazione non sembra preoccupare lo staff biancoceleste, infatti Sarri si aspetta di averlo a disposizione, pronto a giocare come mezzala sinistra al posto dello squalificato Luis Alberto.

Intanto nella sessione di allenamento odierna a Formello non c'era Patric, regolarmente in squadra fino a venerdì, ultimo allenamento disputato dagli aquilotti. In gruppo per sopperire agli infortuni e agli assenti per le Nazionali, si sono aggregati in gruppo i 7 giocatori della Primavera: Renzetti, Ruggeri, Milani, Bordon, Di Tommaso, Saná Fernandes e Diego Gonzalez.