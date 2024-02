Lazio-Milan in tv: dove vederla. Le probabili formazioni

Roma, 29 febbraio 2024 – Sarà il big match in programma allo Stadio Olimpico di Roma, venerdì sera alle 20.45 (match in diretta in esclusiva su DAZN), tra Lazio e Milan, a far alzare il sipario sulla 27^ giornata del campionato di Serie A di calcio. Un incontro tra biancocelesti e rossoneri che sullo sfondo hanno gli impegni di Champions ed Europa League contro Bayern Monaco e Slavia Praga, in programma la prossima settimana. Prima, però, sarà fondamentale portare a casa i tre punti in palio domani per alimentare la corsa a un posto in Europa nel caso dei capitolini – reduci dal ko con la Fiorentina – e per puntellare l’attuale terza posizione nel caso dei meneghini, rinfrancati dall’ottima prestazione contro l’Atalanta che ha portato in dote, però, soltanto un pareggio. E ripartire da quanto di buono fatto contro i bergamaschi è quello su cui punta il tecnico rossonero Stefano Pioli: “Vogliamo ripetere la prestazione di una settimana fa ma con un risultato differente. La Lazio ha grandi qualità, sa giocare molto bene a calcio, arriva da una sconfitta e per questo avrà grandi motivazioni, ma noi abbiamo le carte in regola per metterla in difficoltà se giocheremo con grande intensità”. Per evitare di correre rischi nel rush finale di campionato, i rossoneri dovranno però cercare di migliorare il rendimento in trasferta: “Dobbiamo indubbiamente cercare di migliorare i numeri in trasferta. Siamo una squadra che cerca sempre di impostare la partita e sarà importante provare a farlo anche domani contro una squadra, come detto, di qualità”. La buona notizia in casa rossonera è il ritorno tra i convocati di Fikayo Tomori, che potrebbe giocare uno spezzone di gara: “Sarà convocato” ha infatti lapidariamente spiegato il tecnico rossonero.

Le scelte di Sarri e Pioli

Nonostante i rispettivi impegni europei sullo sfondo, Sarri e Pioli non dovrebbero far ricorso al turnover: con le sole indisponibilità di Patric e Rovella, il tecnico biancoceleste riproporrà il collaudato 4-3-3: tra i pali ci sarà Provedel, fresco di rinnovo e schermato da una linea a quattro formata da Lazzari – in leggero vantaggio nel ballottaggio con Hysaj –, Gila, l’ex rossonero Romagnoli e Marusic. Il vertice basso del centrocampo sarà invece occupato da Cataldi, spalleggiato dalle mezzali Guendouzi e Luis Alberto. Il tridende d’attacco, invece, sarà formato da Isaksen Felipe Anderson e Immobile, come di consueto schierato al centro. Andrà sul sicuro anche Pioli, che metterà in campo il suo Milan con il 4-2-3-1: nel pacchetto arretrato rossonero, davanti a Maignan, dovrebbe tornare sulla destra capitan Calabria, che sarà affiancato dai centrali Gabbia e Thiaw e da Theo Hernandez sulla corsia di sinistra. Dopo la grande prestazione contro l’Atalanta, in mediana dovrebbe essere confermato Adlì al fianco di Bennacer, mentre il trio formato da Pulisic, Loftus-Cheek e Leao, agirà a supporto della punta Giroud.

Squadra arbitrale: arbitra Marco di Bello della sezione di Brindisi, assistenti Meli e Alassio, al VAR Di Paolo

Probabili formazioni

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Isaksen, Immobile, Felipe Anderson. All. Sarri.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Gabbia, Thiaw, Theo Hernandez; Bennacer, Adlì; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All. Pioli.

Orario e dove vedere la partita

La gara Lazio-Milan sarà trasmessa venerdì 1 marzo alle ore 20.45 in esclusiva su DAZN.