Lazio-Monza: brianzoli cercano sgambetto alla rincorsa Champions laziale, formazioni e tv

Roma 8 febbraio 2025 - Da una parte si insegue il sogno di rientrare in Champions League dopo un solo anno di assenza, dall'altra una salvezza per conservare una categoria, conquistata la prima volta solo due anni fa. Il Monza ultimo in classifica fa visita alla Lazio allo stadio Olimpico in uno dei più classici testa-coda della seconda parte di campionato. Da un parte i biancocelesti hanno visto la Fiorentina agganciarli in classifica, dopo il roboante successo contro l'Inter e devono approfittare di questa giornata per provare a riprendersi il quarto posto in solitaria. Dall'altra la squadra di Salvatore Bocchetti sogna una reazione, ottenendo punti preziosi in un campo complicatissimo, che li vede attualmente ultimi. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 15 di domenica 9 febbraio 2025.

Una settimana di presentazioni è stata quella in casa Lazio, ma anche di polemiche. La consegna delle liste per la Serie A ha visto l'esclusione a sorpresa di Luca Pellegrini, in un momento per altro dove la difesa laziale, specialmente sulle fasce, è falcidiata da infortuni. Ancora da capire la natura di questa esclusione, per fortuna di Marco Baroni ha recuperato Nuno Tavares e già in questa sfida sarà parte dell'undici titolare in campo. Non solo questo, questa settimana di lavoro piena, la prima da metà gennaio, ha permesso di cominciare anche l'inserimento in gruppo di Reda Belahyane e Oliver Provstgaard, oltre a quello già iniziato in precedenza di Ibrahimovic. Volti nuovi e giovani, che hanno completato le rotazioni in mediana e in trequarti, i due reparti più corti dal punto di vista degli uomini. Ora si attende la squadra alla prova del campo. Le motivazioni non mancano, ma spesso i biancocelesti hanno reso meno quando il calendario è stato meno denso di appuntamenti e allora occhio a non sottovalutare i biancorossi brianzoli.

Il Monza da parte sua è pronto a dare battaglia con una squadra rivoluzionata nel mercato di gennaio. Ha salutato la compagnia Djuric, l'esperto uomo d'attacco e come lui hanno fatto anche i tre leader carismatici degli altri reparti, con Maldini partito per l'Atalanta, Bondo accasatosi al Milan e Pablo Marí nuovo giocatore della Fiorentina. Al posto loro sono arrivati tanti volti nuovi, principalmente ragazzi giovani per aumentare il talento complessivo della squadra, a cui sono stati aggiunti due esperti centrocampisti dalla Lazio in Akpa-Akpro e Castrovilli. La squadra sotto la nuova guida tecnica ha mostrato una reazione dal punto di vista della qualità del gioco, ma i risultati sono ancora troppo pochi, troppo scarsi. Una singola vittoria contro la Fiorentina, sono questi gli unici punti ottenuti dall'inizio di dicembre a oggi da parte dei brianzoli. Numeri che giustificano con evidenza l'ultimo posto in classifica, da cui si cerca disperatamente di uscire.

La designazione arbitrale della giornata numero 24 di Serie A Enilive ha assegnato la direzione della gara tra Lazio e Monza al signor Gianluca Aureliano della sezione di Bologna. Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Tolfo e Di Giacinto; Scatena sarà il quarto ufficiale mentre Pezzuto e Serra sono stati indicati nei ruoli di VAR e AVAR. Quello dell'Olimpico di domenica sarà il quinto incrocio tra il fischietto emiliano e i biancocelesti, con un bilancio di una vittoria, un pareggio e due sconfitte laziali fin qui. Partita numero nove invece diretta dall'arbitro con il Monza in campo, il bilancio complessivo conta quattro vittorie, un pari e tre sconfitte brianzole. Per quanto riguarda invece la stagione di Aureliano, quella di domani sarà per lui la decima partita stagionale, la numero 4 di Serie A, a cui ne aggiunge 6 di Serie B.

Probabili formazioni

Le polemica in settimana non sono mancate circa l'esclusione di Pellegrini dalla lista di Serie A, per fortuna di Baroni, torna disponibile e sarà in campo nel suo 4-2-3-1 Nuno Tavares. Il portoghese va a sinistra, con Marusic a destra, mentre Gila e Romagnoli formeranno il muro davanti a Provedel. Guendouzi e Rovella detteranno i tempi in mediana, mentre in trequarti torna Dia al centro, con Isaksen a destra, Zaccagni a sinistra e Castellanos unica punta, per una squadra disegnata nella sua versione tipo.

Bocchetti punta sulla difesa a tre per la trasferta dell'Olimpico, in una situazione di squadra ancora pesantemente condizionata dai tanti, troppi, infortuni, che affliggono la squadra brianzola ormai da inizio stagioni. Si aggiunge alla lista degli indisponibili Turati, al suo posto c'è Pizzignacco tra i pali. Davanti all'ex Feralpisalò pronti Izzo, Lekovic e Palacios a comporre la diga difensiva. Detta i tempi del centrocampo Urbanski, affiancato da uno tra Bianco e Castrovilli, con il primo favorito sull'ex di questa gara. Sulle corsie corrono Pereira a destra e Kyriakopoulous a sinistra, mentre Ciurria agirà in trequarti insieme al nuovo arrivato Ganvoula, alle spalle di Dany Mota.

Lazio (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. All. Marco Baroni.

Monza (3-4-2-1): Pizzignacco; Izzo, Lekovic, Palacios; Pereira, Urbanski, Bianco, Kyriakopoulos; Ciurria, Ganvoula; Mota Carvalho. All. Salvatore Bocchetti.

Dove vedere la partita

La partita fra Lazio e Monza dello stadio Olimpico, valevole per la ventiquattresima giornata di Serie A, inizierà alle ore 15 di domenica 9 febbraio 2025. La partita sarà visibile in esclusiva in streaming su Dazn, con collegamento in diretta a partire dalle 14:45. Si potrà seguire il match scaricando l'app sulla propria smart tv oppure collegando il televisore a una console PlayStation 4/5, Xbox, oppure ad un TIMVISION BOX, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile anche tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone. L'incontro sarà disponibile anche su Sky solo per chi ha acquistato il pacchetto Zona Dazn sulla piattaforma. I telecronisti scelti dalla piattaforma per raccontare l'incontro sono Gabriele Giustiniani e Dario Marcolin.