Lazio: Pedro doppietta e rinnovo, lo spagnolo può restare un altro anno

Roma 11 febbraio 2025 - Catapultato in campo per necessità, ancora una volta si è preso le luci della ribalta, realizzando due gol preziosi e strappando il titolo di Mvp. Ormai sono finiti gli aggettivi per descrivere il gioco, la carriera e in generale Pedro Rodriguez. Un giocatore sublime capace di piegare le traiettorie da far intraprendere al pallone a suo piacimento, così come è capace di piegare al suo volere le leggi del tempo. Nato nel luglio del 1987, quest'estate lo spagnolo di Gran Canaria spegnerà ben 38 candeline, ma questo non sembra ancora convincere l'attaccante a voler appendere gli scarpini al chiodo. Non solo questo, le sue giocate stanno convincendo l'ennesimo allenatore incrociato in carriera, portando così verso una permanenza ancora nella Capitale.

Contro il Monza Pedro è entrato in campo nella seconda parte del primo tempo a sostituire l'infortunato Boulaye Dia. L'infortunio del senegalese ha destato perplessità e qualche preoccupazione in casa biancoceleste, ma il giocatore spagnolo nel secondo tempo si è scatenato. Due gol al 57' e al 77' hanno infatti chiuso definitivamente le ostilità nella sfida contro i brianzoli, siglando un successo prezioso in termini di classifica, senza soffrire nel finale di gara. Per l'attaccante classe 1987 è la prima assoluta non solo con la maglia della Lazio, ma anche la prima in Serie A. La doppietta ha coinciso con le reti numero 8 e 9 della sua stagione in biancoceleste, arrivando così a un passo della doppia cifra, l'ultima arrivò nel 2021-22, alla prima in biancoceleste. Bisogna invece tornare addirittura al 2019 per rintracciare l'ultima doppietta da parte del giocatore. Allora giocava in Premier League, o meglio ancora in Europa League, con la maglia del Chelsea, dove sotto la guida di Maurizio Sarri, realizzò due gol nel 4-3 contro lo Slavia Praga.

Numeri folli se pensiamo a un giocatore ormai avviatosi sul viale del tramonto. Ma se oggi la Lazio può guardare agli allenamenti di Formello, senza apprensione per le condizioni di Dia, perché è consapevole di avere un supporto come Pedro a coprirgli le spalle, c'è tanto della classe del ragazzo di 37 anni. Il contratto del giocatore è stato rinnovato in estate, ma potrebbe non essere l'ultimo offerto all'ex Barcellona. Stando a quanto trapela dal centro tecnico laziale, il giocatore avrebbe non solo raccolto il consenso dell'allenatore, ma anche di Fabiani e Lotito, i quali stanno ipotizzando anche una nuova estensione del contratto in essere.

La decisione è in mano allo spagnolo. La scorsa estate fu lui a muovere il primo passo, con i capitolini che seguirono a ruota, arrivando a una firma rapida del contratto tra le parti. La stessa dinamica può ripetersi anche quest'anno, ma forse con tempistiche accelerate, visto come, con ogni probabilità, non ci sarà un cambio in panchina da attutire e gestire nella Lazio. Pedro sta sfidando padre tempo e i biancocelesti vogliono assistere fino alla fine a questa sfida eccezionale, gustandosi i colpi di talento di uno degli attaccanti più vincenti dell'ultimo quindicennio.