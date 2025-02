Lazio: Patric e Vecino in gruppo, dubbi per Romagnoli contro il Milan

Roma 28 febbraio 2025 - Non sono buone notizie quelle che avvicinano la Lazio alla giornata di domenica, quando alle 20:45 scenderanno in campo nel posticipo della domenica sera contro il Milan. Nella serata di ieri i meneghini sono caduti nel recupero di Serie A contro il Bologna, sconfitti in rimonta per 2-1 dal Bologna. Un ko che ha lasciato molto amareggiato Sergio Conceiçao, il quale ha risposto con tono duro anche ad alcune critiche ricevute. Per il tecnico portoghese non è un buon momento, lui che è un ex dei biancocelesti nella carriera da giocatore e che sogna il successo a San Siro proprio contro i ragazzi di Marco Baroni per ridare morale alla sua squadra.

La Lazio non ha però tempo di curarsi dei problemi dei meneghini. I biancocelesti non vorranno di certo fare beneficenza nella trasferta di San Siro, al contrario proveranno con una vittoria a spingere ancor più lontani i rossoneri in questa rincorsa serratissima al quarto posto con ben cinque squadre coinvolte, in uno spazio ampio, ovvero 9 punti, ma non ancora incolmabile. Così come i meneghini devono riscattarsi di questo ko valevole per il campionato, i capitolini hanno l'eliminazione in Coppa Italia da dover smaltire. Tornare a pochi giorni di distanza nello stesso stadio dove si è persa la chance di arrivare in semifinale di Coppa farà effetto, anche se i colori sugli spalti saranno diversi.

Come detto però la settimana di avvicinamento non ha portato buone notizie al tecnico laziale. Oltre alla sconfitta di martedì, nell'allenamento di ieri si sono fermati ben due difensori centrali. Di Alessio Romagnoli già si sapeva: il difensore centrale ha accusato una affaticamento all'adduttore durante la sfida contro l'Inter. Il giocatore sarà rivalutato nel tentativo di reinserirlo quanto prima in squadra. Ieri ha saltato l'allenamento nella speranza di essere quantomeno a disposizione domenica sera. Il difensore italiano non è però il solo difensore ai box: oltre a lui anche Hysaj ha lavorato solo differenziato, insieme a Basic e Castellanos, quest'ultimo out ancora per diverse settimane.

Chi è tornato in gruppo però è Patric, il cui utilizzo è in grande considerazione da parte del tecnico. Attualmente Gigot parte favorito per una questione di forma, ma l'esperienza dello spagnolo potrebbe tornare molto utile anche a gara in corso. Out anche Dele-Bashiru a centrocampo, Baroni è contento però di riabbracciare Matias Vecino, il quale già a inizio settimana era tornato ad allenarsi con i compagni e oggi ha proseguito il proprio lavoro. La sua assenza ha permesso di dare spazio alla crescita del nigeriano e il tempismo del suo rientro, contestualmente all'infortunio proprio del ragazzo classe 2001, permetterà di avere rotazioni ampie anche in mediana senza costringere nessuno agli straordinari. Domenica tornerà dalla squalifica Rovella e sarà lui il mediano al fianco di Guendouzi, ma il nativo di Canelones può dare quella consistenza al reparto di cui magari gli arrivati a gennaio ancora peccano. Persiste ancora il dubbio in porta, con Mandas ancora leggermente favorito su Provedel per il ruolo di titolare contro il Milan.