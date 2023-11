Lazio: Sarri studia la ripresa, il confronto con la squadra dello scorso anno

Roma, 14 novembre 2023 – Dopo due giorni di riposo, ieri e oggi, la ripresa è fissata per domani alle ore 15. Durante la sosta per le Nazionali, Sarri spinge per recuperare gli infortunati e lavorare su chi è rimasto in città durante questa sosta. Attualmente ai box c'è Zaccagni, il quale non ha potuto così rispondere alla chiamata di Spalletti. Nel match contro la Roma anche Vecino è andato ko dopo soli 10 minuti in campo e uno dei pochi tiri in porta del match. L'esterno è alle prese con una distorsione al collaterale del ginocchio destro, il suo rientro a Salerno non è scontato. Proprio come il compagno di squadra, anche l'uruguaiano non ha risposto alla convocazione della Nazionale per un problema muscolare al gluteo. Un suo rientro veloce aiuterebbe la Lazio all'inizio del prossimo tour de force, vista anche l'assenza di Luis Alberto per squalifica contro i campani, e subito dopo la sfida da non fallire in Champions League contro il Celtic.

Buone notizie già in arrivo invece per Nicolò Casale, il quale ha recuperato dalla lesione all'adduttore, andando in panchina già domenica in occasione del derby. Ora è necessario che torni in condizione per potersi inserire nelle rotazioni tra Romagnoli e Patric per ridare alla Lazio la propria abbondanza nel reparto arretrato. Ultimo, ma non per importanza è Marusic, che nel derby ha stretto i denti, giocando per 82' dopo l'infortunio alla caviglia rimediato nella trasferta di Bologna. Anche il terzino è rimasto a Formello durante la pausa e non dovrà sforzarsi ulteriormente con la casacca della Nazionale del Montenegro. Gli allenamenti riprenderanno domani, la settimana di lavoro sarà breve: per venerdì è prevista una doppia seduta, poi Sarri concederà sabato e domenica liberi alla squadra, prima del rientro la prossima settimana.

Il confronto con lo scorso campionato: la Lazio segna meno ed è meno cinica

Nonostante non si sia ancora arrivati a un terzo del campionato di Serie A 2023-24, la pausa per le Nazionali permette di fare un primo piccolo bilancio delle squadre del massimo campionato, mettendole in relazione con le loro prestazioni dello scorso anno. Nel caso del confronto tra la Lazio del 2022-2023 e quella del 2023-2024 è chiaro nei numeri, nei punti e nel gioco, come dodici mesi fa, la squadra avesse una marcia in più rispetto a quella attuale. Le statistiche delle due stagioni a confronto evidenziano come nella stagione in corso, la squadra del tecnico toscano trovi meno la porta e di consguenza segni meno. Niente di preoccupante e di irrisolvibile, ma una prima avvisaglia di come l'allenatore debba cambiare passo, correggere il tiro su alcuni errori e far tornare l'Aquila a volare come riuscito nella scorsa stagione. Ecco le statistiche nel dettaglio.

Stagione 2022-2023:

Media tiri a match - 11,7

% Realizzativa - 12,48

% Tiri nello specchio - 51,25

Media gol - 1,46

Media cross su azione a partita - 7,78

Punti dopo 12 giornate: 24

Stagione 2023-2024:

Media tiri a match - 11,2

% Realizzativa - 10,06

% Tiri nello specchio - 42,74

Media gol - 1,12

Media cross su azione a partita - 10,25

Punti dopo 12 giornate: 17