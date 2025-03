Lazio-Torino: i granata per fermare la rincorsa Champions laziale, formazioni e orari tv

FILIPPO MONETTI

Roma 30 marzo 2025 - La Serie A è entrata nel suo ultimo quarto di stagione, giornata numero trenta, gerarchie ormai acquisite e obiettivi in vista per tutti. La Lazio torna in campo dopo la batosta subita a Bologna e cerca nel calore del proprio stadio, nella spinta dei propri tifosi le energie per rimettersi subito a fare punti. L'obiettivo è dichiarato: il quarto posto, ovvero la Champions League, ma quelle davanti corrono perché sabato hanno vinto tutte le rivali: Bologna, Roma e Juventus. Dall'altra parte il Torino non ha molto da chiedere al suo campionato, ormai lontano dall'Europa, vuole però giocare il ruolo di guastafeste e con quattro risultati utili consecutivi ottenuti, l'occasione di strappare un successo prestigioso contro una squadra più forte. Il calcio d'inizio è fissato per la serata di lunedì 31 marzo 2025 alle ore 20:45.

La settimana di fermo per le Nazionali è stata una sorta di panacea per la Lazio. Come ha spiegato Marco Baroni è stata l'occasione perfetta per ricaricare le batterie mentali, in vista di questo rush finale. La lezione subita al Dall'Ara è stata digerita in queste due settimane e ora c'è il bisogno, la necessità di ripartire. I risultati delle rivali non sono incoraggianti: in zona Champions League si corre e i capitolini non devono perdere il trenino per il quarto posto. La flessione dall'inizio dell'anno nuovo è evidente e i problemi fisici di alcuni degli uomini simbolo della cavalcata dei primi mesi, non hanno aiutato la squadra. A questo si aggiunge la grande stagione in Europa che i biancocelesti stanno vivendo, andando così ad aggiungere impegni a un calendario già fitto, per un finale sfiancante di stagione. Quando però si sogna in grande, bisogna essere disposti a fare grandi sacrifici e questo match è una grande prova di maturità a cui gli aquilotti si devono sottoporre.

Il Torino non ha molto da chiedere infatti a questa stagione. I granata sono lontani sia dalla zona rossa, quella della retrocessione, ma altrettanto distanziati invece dalle posizioni europee. Senza pressioni, i giocatori del Toro possono giocare con la testa sgombra e rovinare i piani invece di altre squadre, come ad esempio la Lazio. Il ruolo dei guastafeste sembra vestire molto bene alla squadra di Vanoli, e lo stato di forma senza dubbio sorride ai piemontesi. Nelle ultime quattro partite tre vittorie e un pareggio, una serie per altro cominciata con il successo casalingo sul Milan. Un primo scalpo importante a cui i granata vorranno aggiungere quello dei laziali, con la possibilità per altro di risalire in decima posizione in classifica in caso di successo ottenuto.

Secondo le designazioni dell'Aia per questa trentesima giornata di Serie A, sarà Davide Massa, della sezione AIA di Imperia, il direttore di gara del match tra Lazio e Torino. Assistenti Vecchi e Ricci, quarto uomo invece Massimi. Var sarà il Sig. Pezzuto, con Avar il Sig. Marini. Direzione numero 30 della propria stagione per il fischietto ligure, la quattordicesima di Serie A, a cui ne aggiunge 2 di Serie B, ben 9 di Champions League oltre a 3 di Nations League e 2 nei Paesi Arabi tra Arabia Saudita ed Emirati. Sono 31 i precedenti con la Lazio per Massa, con un bilancio piuttosto equilibrato di 12 vittorie, 9 pareggi, 10 sconfitte. Sono 30 incroci anche con il Torino per il direttore di gara, con i due club che sono rispettivamente il primo e il terzo più arbitrati dal fischietto di Imperia, il bilancio con i granata è di 11 successi, 8 pari e 11 ko per i piemontesi.

Probabili formazioni

Baroni ancora senza Castellanos e Nuno Tavares, infortunati, offrirà probabilmente una chance da titolare a Noslin per l'attacco. Alle spalle dell'olandese Isaksen e Zaccagni saranno sulle corsie, con Dia al centro, con qualche pensiero ancora sulle condizioni del danese, nel caso è pronto a sostituirlo Pedro. In mediana si rivedrà la coppia composta da Guendouzi e Rovella. Dietro è pronto Marusic per venire schierato sulla corsia di sinistra al posto del portoghese assente, mentre Lazzari agisce sulla corsia di destra; occhio anche all'utilizzo di Luca Pellegrini, rientrato in rosa dopo l'esculsione di fine gennaio. Al centro davanti a Provedel ci sarà invece la coppia composta da Gila e Romagnoli.

Nel Torino, è ballottaggio aperto fra Lazaro e Karamoh nel reparto offensivo per chi occuperà la fascia di destra, primo avvantaggiato sul secondo, mentre in avanti, Che Adams è favorito su Sanabria per trainare il reparto offensivo nel ruolo di prima punta. A completare la trequarti c'è Vlasic al centro ed Elmas a sinistra. Intoccabile la mediana, fiducia rinnovata al duo composto da Casadei e Ricci, entrambi reduci anche dalla convocazione in Nazionale azzurra. Davanti a Milinkovic-Savic la linea difensiva a quattro uomini vedrà Coco e Maripan al centro della difesa, con Pedersen e Biraghi a comporre le fasce.

Lazio (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Noslin. All. Marco Baroni.

Torino (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Pedersen, Coco, Maripan, Biraghi; Casadei, Ricci; Lazaro, Vlasic, Elmas; Adams. All. Paolo Vanoli.

Dove vedere la partita

La partita fra Lazio e Torino dello stadio Olimpico, valevole per la trentesima giornata di Serie A, inizierà alle ore 20:45 di lunedì 31 marzo 2025. La partita sarà visibile in esclusiva in streaming su Dazn, con collegamento in diretta a partire dalle 20:30. Si potrà seguire il match scaricando l'app sulla propria smart tv oppure collegando il televisore a una console PlayStation 4/5, Xbox, oppure ad un TIMVISION BOX, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile anche tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone. L'incontro sarà disponibile anche su Sky solo per chi ha acquistato il pacchetto Zona Dazn sulla piattaforma. I telecronisti scelti dalla piattaforma per raccontare l'incontro sono Alberto Santi e Dario Marcolin.