Lazio-Udinese: dall'Olimpico passano i sogni europei delle due squadre, formazioni e tv

Roma 9 marzo 2025 – I sogni europei passano dallo stadio Olimpico, non solo al giovedì sera quando si gioca l'Europa League, ma anche in campionato. Da una parte chi sta volando proprio nella seconda competizione Uefa, nella speranza il prossimo anno di rivedere le stelle della Champions; dall'altra una formazione che tra alti e bassi vuole tornare a farsi vedere in campo internazionale, dove manca dalle scene ormai da undici anni. Nella serata di domani, lunedì 10 marzo 2025, la Lazio ospiterà l'Udinese nel posticipo che chiuderà la giornata numero ventotto del campionato di Serie A. Calcio d'inizio fissato alle ore 21.

La Lazio deve tornare a correre in campionato per rimanere aggrappata alla Champions League. Dopo una prima parte di stagione eccellente, dove i biancocelesti hanno tenuto al riparo il proprio quarto posto da tutto e tutti, in questo inizio di anno nuovo la risalita della Juventus ha permesso ai bianconeri di scavalcare i laziali in graduatoria. Caduti momentaneamente al di fuori della zona Champions, i ragazzi di Baroni devono dare il massimo per restare a ridosso e provare a sfruttare le occasioni per tornare avanti negli scontri diretti. Non sarà però facile nella sfida dell'Olimpico, contro una squadra in grande stato di forma. Giovedì sera in Repubblica Ceca è stata una vera e propria battaglia, vinta all'ultimo secondo nonostante ben due uomini in meno. Una partita dove si è speso tantissimo sia in termini fisici, sia in termini psicologici, senza riuscire a strappare il pass per i quarti di finale. Oltre a questa grossa spesa, la rosa è colpita da diversi infortuni e vincere contro i bianconeri sarà una grande prova di forza da parte della squadra capitolina.

L'Udinese non vorrà però di certo giocare il ruolo della vittima, visto come si è abituata bene nelle ultime settimane. Fuori dalla Coppa Italia e senza impegni legati alle competizioni europee, i friulani hanno festeggiato cinque risultati utili consecutivi di cui 4 vittorie, 3 di queste arrivate nelle ultime tre. Numeri che hanno permesso alla squadra bianconera di mettere in sicurezza il proprio decimo posto, restando in scia però alle formazioni in lotta per l'Europa, con la speranza di poter sconfinare nelle posizioni valevoli per una competizione Uefa. Quello che il club del Friuli sta vivendo quest'anno è una grande reazione dopo diverse stagioni complicate, culminate lo scorso anno con la salvezza all'ultima giornata, preservando per il ventinovesimo anno di fila la permanenza nel massimo campionato italiano. Un lunghissimo soggiorno nel massimo campionato che ha visto l'Udinese sconfinare anche oltre i confini nazionali, giocando anche in Champions ed Europa League, compresa l'allora Coppa Uefa. Un obiettivo che Kosta Runjaic, al suo primo anno alla guida dei friulani vede da lontano, ma sicuramente vede e questo basta per sognare di vincere all'Olimpico e riportare i bianconeri lassù dove sono stati in passato.

La designazione arbitrale dell'Aia per la giornata numero 28 di Serie A Enilive ha assegnato la direzione della gara tra Lazio e Udinese al signor Marco Piccinini della sezione di Forlì. Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Baccini e Bercigli: Rutella sarà il IV ufficiale mentre Ghersini e Di Paolo sono stati indicati nei ruoli di VAR e AVAR. Per il fischietto romagnolo si tratterà del settimo incrocio in carriera con i biancocelesti, con un bilancio di tre vittorie, due pareggi e una sconfitta nei 6 precedenti; decima volta invece con i bianconeri: due vittorie, quattro pari e tre sconfitte il bilancio fin qui. Nel complesso invece si tratterà della direzione numero 18 della sua stagione, la numero 11 di Serie A, a cui ne aggiunge 6 di Serie B e 1 di Coppa Italia.

Probabili formazioni

Baroni riparte da alcune certezze e potrebbe rispolverare anche il 4-3-3 visto diverse volte in stagione. Tra i pali confermato Provedel con Gila e Romagnoli favoriti su Gigot per il ruolo dei due centrali, ma occhio alla scelta sul francese perché la sua squalifica per la partita di giovedì sera potrebbe vederlo risalire nei ballottaggi. A destra corre Marusic, a sinistra Nuno Tavares, mentre Vecino potrebbe tornare titolare a centrocampo al fianco di Guendouzi e Rovella. In avanti Zaccagni e Isaksen correranno ai lati di Dia nel tridente offensivo laziale.

Nell'Udinese si riforma in attacco la coppia composta da Thauvin e Lucca. A centrocampo Atta ed Ekkelenkamp saranno i due esterni al fianco di Karlstrom e Lovric. In difesa invece Bijol e Solet saranno i due centrali, protetti sulle corsie da Ehizibue e Kamara. Dubbio in porta per Runjaic: Okoye è recuperato, ma non ancora al massimo della condizione, al suo posto può essere schierato anche in questa sfida Padelli.

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella, Vecino; Isaksen, Dia, Zaccagni. All. Marco Baroni.

Udinese (4-4-2): Padelli; Ehizibue, Bijol, Solet, Kamara; Atta, Karlstrom, Lovric, Ekkelenkamp; Thauvin, Lucca. All. Kosta Runjaic.

Dove vedere la partita

La partita fra Lazio e Udinese dello stadio Olimpico, valevole per la ventottesima giornata di Serie A, inizierà alle ore 20:45 di lunedì 10 marzo 2025. La partita sarà visibile in televisione su Sky, in diretta sui canali Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite). L'incontro sarà disponibile anche in streaming su Dazn, con collegamento in diretta a partire dalle 20:15. Si potrà seguire il match scaricando l'app sulla propria smart tv oppure collegando il televisore a una console PlayStation 4/5, Xbox, oppure ad un TIMVISION BOX, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile anche tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone. In streaming il match sarà disponibile anche sulle piattaforme di Sky Go e NOW. Su Sky la telecronaca della sfida sarà affidata a Davide Polizzi e Blerim Dzemaili. Su Dazn invece il commento del match sarà affidato a Alberto Santi ed Emanuele Giaccherini.