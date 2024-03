Lazio: Tudor studia la difesa a tre, lavori in corso a Formello

Roma 22 marzo 2024 - Igor Tudor è ormai entrato a pieno regime negli ingranaggi tecnici della Lazio e ora è all'opera per dare forma alla sua squadra. Fuori dal centro tecnico è stato piazzato un bellissimo cartello di lavori in corso, trincerando la squadra in campo a caccia della sua nuova identità dopo tutto il lavoro svolto da Sarri e il cambio tecnico. Il cambio allenatore porta sempre con sé novità tecniche e nuove occasioni per tutti i tesserati e in casa biancoceleste la situazione non è diversa.

Nella giornata di oggi infatti sono proseguiti i tentativi di adattamento alla difesa a tre da parte dell'allenatore croato. Un tentativo di 3-4-2-1 privo ovviamente dei giocatori impegnati con le rispettive nazionali (Marusic, Hysaj, Vecino, Guendouzi, Isaksen e Zaccagni) e dei quattro infortunati (Provedel, Partic, Pellegrini e Rovella), che hanno svolto lavoro individuale misto tra campo e palestra, osservando magari i compagni fuori dal terreno di gioco .Intanto sul rettangolo verde si lavora sui movimenti di squadra a caccia poi degli interpreti migliori per le richieste in campo dell'allenatore.

Nella sessione di allenamento odierna le esercitazioni tattiche hanno visto provare la linea a tre davanti a Mandas composta da Gila, Romagnoli e Casale, cercando la migliore disposizione dei centrali in campo per rendere efficace non solo la fase arretrata ma anche quella di possesso. Interessante invece la disposizione offensiva, Tudor infatti rompe rispetto all'epoca Sarri e in attesa di Zaccagni sceglie Felipe Anderson a sinistra, a piede invertito, preferendo invece Pedro a destra, mentre Luis Alberto funge da trequartista puro alle spalle della prima punta. Nel ruolo di centravanti si sono alternati Castellanos e Immobile, senza dare al momento l'idea della preferenza per l'uno o l'altro.

Si tratta però ancora di una fase interlocutoria del passaggio di consegne in casa laziale. Senza i nazionali è complicato dire se Tudor potrà schierare questo tipo di formazione già nella sfida contro la Juventus. Il tecnico potrebbe anche optare di non ribaltare completamente i paradigmi di Sarri e preservare alcuni automatismi consolidati. Il più evidente tra tutti potrebbe essere la difesa a quattro, con un piccolo cambio di struttura della mediana, passando da una linea a tre a un reparto probabilmente più folto, con gli esterni offensivi maggiormente impiegati nella fase arretrata. Il passaggio alla difesa a tre in campo potrebbe eventualmente essere rimandato, richiedendo maggior lavoro in sede di allenamento. In questo senso l'eliminazione dalle coppe europee permetterà ai biancocelesti di godere di maggior lavoro per gli allenamenti a Formello.

In attesa di conoscere il nuovo canovaccio tattico, sono in arrivo buone notizie dall'infermeria. Nella giornata di oggi infatti Rovella ha lavorato in parte in campo, lottando contro la pubalgia, problema inizialmente di poco conto, ma che di fatto lo sta tenendo ai box ormai dallo scorso 4 febbraio. Sembra però essere in vista la luce in fondo al tunnel. Il giocatore da settimana prossima potrebbe rientrare in gruppo e iniziare la propria fase di recupero della forma e del ritmo partita. Difficile immaginarlo titolare domenica prossima, ma non è improbabile un suo utilizzo, magari a gara in corso.