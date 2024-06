Mercato Lazio: Kamada in Premier League, Luis Alberto pronto per il Qatar

Roma 10 giugno 2024 – Alla Lazio manca ancora un allenatore, almeno in linea ufficiale, ma il mercato sembra aver già aperto i battenti, soprattutto per quanto riguarda le uscite. Uno dei punti di rottura con Igor Tudor è stato proprio il tema relativo alla gestione del calciomercato: da una parte il tecnico croato chiedeva una rivoluzione, cambiando quasi completamente la struttura della formazione creatasi con Maurizio Sarri. Una scelta troppo radicale per gli uomini mercato laziali, facendo così scricchiolare un rapporto fragile, poi definitivamente sfaldatosi, quando le trattative per la permanenza di Daichi Kamada si sono clamorosamente arenate sulle richiesta del giocatore giapponese.

La mancata permanenza del centrocampista ex Eintracht Francoforte ha innescato le dimissioni del tecnico croato e aperto alla prima vera cessione del mercato biancoceleste, oltre ovviamente all'arrivo di Baroni sulla panchina laziale. Daichi Kamada non solo lascerà la Lazio, ma la Serie A in toto, direzione Premier League. Stando infatti a quanto riportato dall'esperto di calciomercato Fabrizio Romano, il giocatore avrebbe ceduto alle lusinghe del Crystal Palace e ha già sostenuto a Londra la prima parte delle visite mediche, che lo porteranno a vestire la maglia rossoblu della capitale britannica. Il giocatore percepirà uno stipendio vicino ai 5 milioni di euro netti a stagione e vedrà il giocatore riabbracciare Oliver Glasner, suo ex allenatore ai tempi dell'Eintracht Francoforte. Già nella giornata di domani potrebbe arrivare l'ufficialità circa il passaggio al Crystal Palace del jolly di centrocampo asiatico.

Il giocatore giapponese non è però il solo prossimo a lasciare la squadra biancoceleste. Se infatti in questi giorni Luis Alberto ha rinnovato le proprie promesse di matrimonio, celebrando nuove nozze in occasione del decimo anniversario con sua moglie Patricia, dall'altra parte potrebbe terminare il proprio sodalizio con la Lazio dopo ben otto stagioni insieme. Il giocatore è infatti volato a Doha per la nuova luna di miele e probabilmente è proprio lì che resterà per proseguire il proprio rapporto con il mondo del calcio. Il giocatore è infatti ai dettagli per firmare con l'Al Duhail, squadra della capitale qatariota, con la Lazio che avrebbe accettato un'offerta intorno ai 12 milioni di euro, di cui il 25% del cartellino spetterà al Liverpool (circa 3 milioni), mentre per lo spagnolo pronto un contratto monstre da 8 milioni di euro a stagione.

I capitolini hanno individuato nel classe 2003 Loum Tchaouna il suo sostituto e hanno già chiuso con la Salernitana per il giovane ragazzo francese nato nel Ciad. Un altro nome che i capitolini stanno sondando in queste ore per chiudere le rotazioni della zona offensiva è quello di Dele-Bashiru dell'Hatayspor. Baroni dunque quando firmerà, questa settimana, non avrà la fortuna di conoscere il talento del mago spagnolo, che ha deliziato negli ultimi anni il tifo capitolino, ma da parte sua riparte con una squadra più giovane, da dover integrare a tanti capisaldi come Immobile, Cataldi, Romagnoli e tanti altri, ma occhio perché non ci sono santi nella nuova Lazio e per quanto siano tutti utili, nessuno è incedibile.