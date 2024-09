Mercato Lazio: il Bologna fa sul serio per Casale, Gigot il possibile sostituto?

Roma, 29 agosto 2024 - Potrebbe terminare a sorpresa dopo due stagioni il rapporto tra la Lazio e Nicolò Casale. In queste ore infatti si starebbero intensificando i contatti tra il club biancoceleste e il Bologna per il difensore centrale ex Verona. Dopo l'addio di Riccardo Calafiori questa estate, i rossoblù sono rimasti scoperti nel reparto difensivo e per ora hanno vissuto una ricerca inconcludente, tra obiettivi persi come Logan Costa e troppa indecisione come nel caso di Mats Hummels. Questo ha spinto i felsinei fino a Formello dove ormai un paio di settimane fa arrivò il primo sondaggio degli emiliani circa la possibilità di una trattativa per il passaggio sotto le Due Torri da parte del difensore centrale nato in Veneto.

Bologna su Casale

Dal sondaggio iniziale, per la verità le acque non si erano mosse granché: il profilo era sempre nelle idee del Bologna, ma le priorità sembravano essere altre, con l'italiano solo come potenziale alternativa. Di fatto però non è così, le due squadre hanno continuato a lavorare sotto traccia e dopo aver visto naufragare tanti nomi sondati, la formazione bolognese sarebbe ora a caccia della fumata bianca per Nicolò Casale. Stando a quanto è trapelato nelle ultime giornate dal centro tecnico biancoceleste, la trattativa sarebbe molto vicina a raggiungere la fumata bianca. Il giocatore apprezza la destinazione, vista la possibilità di confermarsi in Champions League dopo la stagione scorsa, mentre si anche la formula, uno dei principali ostacoli al buon fine della contrattazioni sembra mettere d'accordo tutti. Si parla infatti di un prestito con diritto di riscatto in favore dei felsinei, che diventerebbe obbligo in caso di nuova qualificazione europea da parte della formazione attualmente guidata da Vincenzo Italiano.

Nelle prime due di campionato il difensore centrale, arrivato dal Verona nel luglio del 2022 per una cifra di circa 8 milioni di euro, ha giocato titolare in entrambe le occasioni, ma nelle gerarchie al momento sembra essere il quarto dietro a Romagnoli, Patric e Gila. Se a questo si aggiunge il minutaggio molto ridotto dalle 37 partite del primo anno, alle 24 dello scorso concluso a giugno, ecco perché anche al giocatore potrebbe giovare un cambio di aria. Il mercato è ormai alle sue battute finali e sembra al momento esserci tutte le carte in regola per arrivare all'ufficialità. Oltre alla maglia laziale e veronese, in carriera Casale ha girato in prestito tante squadre in prestito, vestendo le maglie di Perugia, Prato, Sudtirol, Venezia ed Empoli.

L’eventuale sostituto

In caso di cessione del difensore centrale italiano, la Lazio avrebbe individuato nel francese Samuel Gigot il potenziale rimpiazzo. La squadra biancoceleste avrebbe trovato l'accordo con il Marsiglia e ora starebbe trattando con l'entourage del giocatore: c'è da vincere però la durissima concorrenza dell'Arabia Saudita. Il giocatore avrebbe aperto a un passaggio in Italia, ma manca ancora l'eventuale accordo sulle cifre e la durata del contratto. Il tempo del calciomercato volge al termine e servirà un'accelerata nelle prossime ore se si vuole consegnare a Baroni il suo quarto e ultimo centrale per completare la rosa.