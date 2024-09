Us Open 2024, gli italiani in campo oggi: tocca ad Arnaldi, Bellucci e Cobolli

New York, 29 agosto 2024 - Oltre a Jannik Sinner, impegnato contro lo statunitense Alex Michelsen, scenderanno in campo nella giornata odierna degli Us Open altri tre azzurri nel tabellone maschile. Si tratta di Matteo Arnaldi, Mattia Bellucci e Flavio Cobolli. Il tennista sanremese viene dall'affermazione per 6-3, 6-2, 6-1 contro l'americano Zachary Svajda e adesso si appresta ad affrontare Roman Safiullin. Fra i due esiste un unico precedente, andato in scena quest'anno sul cemento di Brisbane: ad imporsi è stato il russo nei quarti di finale con il punteggio di 7-6, 6-2. Per quanto riguarda Bellucci, il 23enne di Busto Arsizio è reduce dalla prima vittoria a livello slam della propria carriera, ottenuta per 6-4, 7-6, 6-3 contro lo svizzero Stan Wawrinka. Al secondo turno lo aspetta la partita con Christopher O’Connell, che al debutto ha sconfitto a sorpresa la testa di serie numero 26 Nicolas Jarry. L'azzurro e l'australiano non si sono mai sfidati finora. Infine, Cobolli nel primo turno del torneo che si svolge sui campi in cemento di Flushing Meadows, a New York, ha avuto ragione dell'australiano James Duckworth per 6-1, 4-6, 6-4, 6-4. Il secondo match lo vedrà opposto al belga Zizou Bergs. Non ci sono precedenti fra i due.

Orari e dove vedere le partite

Mattia Bellucci e Matteo Arnaldi saranno i primi italiani di giornata ad essere protagonisti. Il primo aprirà il programma odierno sul Campo 12. L'incontro con Christopher O’Connell prenderà il via alle 17 (ora italiana) e verrà trasmesso in diretta tv su Supertennis TV (canale 64 del digitale terrestre) e da Sky Sport sul canale Sky Sport Arena (204), oltre che in streaming sul sito supertennis.tv, SuperTennix, Now e su SkyGo. Arnaldi invece sarà di scena nella prima partita prevista sul Campo 11: il che significa che inizierà alle 17 (ora italiana). Il match contro Roman Safiullin sarà visibile in diretta tv su Supertennis TV, Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis (203), e in streaming su supertennis.tv, SuperTennix, Now e su SkyGo.

Infine, Flavio Cobolli sarà impegnato sul Campo 7, nella terza sfida di giornata, contro Zizou Bergs. La partita del tennista romano, numero 31 del seeding, non comincerà prima delle 19:30 (ora italiana) e sarà trasmessa in diretta tv su Supertennis TV, Sky Sport Arena (204), e in streaming su supertennis.tv, SuperTennix, Now e su SkyGo.

Leggi anche: Us Open: Lorenzo Musetti vola al terzo turno, Berrettini ko contro Fritz