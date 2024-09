Us Open: Lorenzo Musetti vola al terzo turno, Berrettini ko contro Fritz

New York, 29 agosto 2024 – Gli US Open continuano a sorridere a Lorenzo Musetti, che approda al terzo turno dell’ultimo slam stagionale dopo una battaglia al cardiopalma contro il serbo Miomir Kecmanovic.

Un match di 5 set, spalmati su ben 4 ore di gioco, concluso per 3-6 6-4 6-4 2-6 7-5. Tuttavia il carrarese non ha brillato: a fronte di 51 vincenti, ha commesso 43 errori non forzati. Kecmanovic si è imposto in particolare nel gioco a rete, vincendo il 76% dei punti contro il 52% di Musetti. L’azzurro ha però retto meglio nei momenti di tensione, riuscendo ad annullare due match point e approdando quindi al prossimo turno, dove incontrerà lo statunitense Brandon Nakashima.

Si infrange invece la corsa di Matteo Berrettini, sconfitto dal numero 12 del mondo Taylor Fritz per 6-3 7-6 6-1. Sono pesati all’azzurro i 33 errori non forzati (contro i 18 dell’avversario) e un 10% appena di punti vinti in risposta. Dopo un primo set problematico, Berrettini ha combattuto nel secondo: l’incontro si è tuttavia arenato nel tiebreak, dove l’ex finalista di Wimbledon ha segnato appena un punto. Al terzo atto, lo statunitense si è portato avanti fino al 5-0: l’azzurro è riuscito a vincere solo il penultimo game. Al terzo turno, Fritz si scontrerà con l’argentino Francisco Comesana.

Sette gli italiani ancora in gara: Musetti (al terzo turno), Jannik Sinner, Flavio Cobolli, Matteo Arnaldi, Elisabetta Cocciaretto, Sara Errani e Jasmine Paolini (al secondo turno).