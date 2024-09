Quando gioca Sinner: orario e dove vedere in tv il match contro Michelsen agli Us Open

New York, 29 agosto 2024 - Da uno statunitense ad un altro. Dopo aver mandato al tappeto Mackenzie McDonald con il risultato di 3-1 (2-6, 6-2, 6-1, 6-2) in occasione del match valido per il primo turno dell'edizione 2024 degli Us Open, Jannik Sinner è pronto ad affrontare un altro tennista a stelle e strisce sui campi in cemento di Flushing Meadows. Si tratta di Alex Michelsen, numero 49 della classifica mondiale, reduce dall'affermazione per 6-1, 7-5, 6-3 ai danni del connazionale Eliot Spizzirri. Il classe 2004 è più giovane americano in Top 50 dai tempi di Sam Querrey nel 2007. In carriera ha già raggiunto un terzo turno Slam, all'Australian Open di quest'anno, e avuto la meglio di un Top 10, l'allora numero 9 Alex De Minaur a Los Cabos, all'inizio di questa stagione.

I precedenti fra i due

Fino a questo momento Sinner e Michelsen si sono sfidati solo una volta: il precedente risale ad appena due settimane fa, quando l'azzurro ha conquistato la vittoria nel secondo turno del Masters 1000 di Cincinnati. Il classe 2001 di San Candido si è imposto con il punteggio di 6-4, 7-5. "E' stata una bella partita, penso di aver avuto delle occasioni, non ho sfruttato otto palle break. Nonostante la sconfitta, questo potrebbe darmi fiducia", ha ricordato l'americano, aggiungendo: "Giocare da sfavorito mi piace, sarà divertente".

I precedenti di Sinner agli Us Open

Il massimo risultato ottenuto da Sinner agli Us Open è datato 2022, quando ha raggiunto i quarti di finale, dove è stato sconfitto in cinque set da Carlos Alcaraz. L'anno scorso e nel 2021 invece il cammino dell'italiano si è interrotto agli ottavi di finale, per mano - in entrambi i casi - di Alexander Zverev. Nel 2019 e nel 2020 il 23enne non è riuscito a superare il primo turno, finendo al tappeto contro Stan Wawrinka e Karen Khachanov.

Orario e dove vedere l'incontro

Sinner sarà protagonista oggi, giovedì 29 agosto, nel primo match in programma sull’Arthur Ashe Stadium. Il che significa che la partita del nostro portacolori comincerà alle 18 (ora italiana). L'incontro con Michelsen verrà trasmesso in diretta tv su Supertennis TV (canale 64 del digitale terrestre) e da Sky Sport sul canale Sky Sport Uno (201), oltre che in streaming sul sito supertennis.tv, SuperTennix, Now e su SkyGo.