Mercato Lazio: Basic il prossimo verso la cessione, situazione Fazzini ancora bloccata

Roma 6 gennaio 2025 - Non c'è tempo per disperarsi, non c'è spazio per lasciarsi andare dopo la serata di domenica. La Lazio ha perso il derby 184 al termine di una partita combattuta dove ha messo in grande difficoltà i rivali in giallorosso, ma non è riuscita a ribaltare il doppio vantaggio romanista, arrivato nei primi venti minuti. Tre punti persi e la fatica di dover aspettare ora diverse settimane prima di poter restituire il favore ai rivali cittadini. Intanto però negli uffici di Formello non c'è stato un giorno di riposo per poter elaborare la sconfitta, al contrario si è tornati al lavoro per sfoltire la rosa e rimettersi subito in carreggiata. Dopo Jean Daniel Akpa-Akpro, la Lazio studia ulteriori uscite per poi affondare il colpo in mediana e completare le rotazioni nel reparto di Marco Baroni.

Attualmente il grande candidato a lasciare i biancocelesti in questa edizione del calciomercato, dopo il francese, è Toma Basic. Lo scorso gennaio la sua cessione in prestito alla Salernitana non gli ha permesso di mettersi in mostra con la maglia dei granata, restando così un oggetto misterioso in quel di Formello. In questa stagione non è ancora sceso in campo, ottenendo appena due convocazioni in tutto l'anno, vista la sua esclusione sia dalla rosa di Serie A, sia da quella di Europa League. Ora si cerca di arrivare a una cessione definitiva del croato classe 1996, il quale ha richieste all'estero.

Nella giornata di oggi infatti dei rappresentanti del ragazzo erano attesi a Formello per trattare la cessione del proprio assistito con i dirigenti capitolini. Il giocatore ha estimatori in Croazia, ma il suo stipendio è molto elevato per le casse dei club adriatici, così si parla di un possibile passaggio in Liga in queste prossime settimane. Il giocatore avrebbe infatti incassato l'interesse di Getafe e Real Valladolid, squadre spagnole in piena lotta per non retrocedere dal massimo campionato iberico. Da capire quale potrebbe essere la formula per portare in Spagna il giocatore.

La sua cessione potrebbe sbloccare il mercato in entrata: dopo l'addio di Akpa-Akpro, una cessione anche del croato potrebbe liberare abbastanza spazio nei parametri economici biancocelesti, da tentare l'affondo decisivo su Jacopo Fazzini. Il Napoli non molla la presa sul ragazzo classe 2003, ma neanche i partenopei al momento sembrano avere fretta per affondare il colpo e questo gioca a favore della Lazio. Le fiches di mercato laziali non sono però tutte puntate nella trattativa per il centrocampista in forza in Toscana.

Tra le alternative possibili in casa laziale resta viva la pista che porta a Cesare Casadei, con il Torino che avrebbe alleggerito il pressing sul giocatore del Chelsea, virando verso altri obiettivi. Così i capitolini sembrano essere l'unica squadra rimasta sulle tracce del giocatore, concedendo loro alternative per il reparto. Un nome invece delle ultime ore porterebbe a un interesse della Lazio per Eljif Elmas. Per il centrocampista macedone ex Napoli sono appena 6 le presenze in questa stagione con la maglia del Lipsia, tra Bundesliga, Coppa di Germania e Champions League: nessuna di queste da titolare. Un chiaro segnale di come il giocatore classe 1999 non rientri nei piani di Marco Rose. Una possibile occasione di mercato dunque quella di portarlo sulla sponda biancoceleste del Tevere potrebbe prodursi, qualora naufragasse definitivamente la trattativa con l'Empoli per Fazzini.