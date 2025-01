Mercato Lazio: si continua a seguire un centrocampista, rilancio per Casadei?

Roma 17 gennaio 2025 - La Lazio è attiva sul mercato e dopo il primo ingaggio vuole fare il bis per provare a completare la rosa a disposizione di Marco Baroni per il finale di stagione. Nella prossima settimana infatti i biancocelesti torneranno in campo anche in Europa League e con un quarto posto che profuma di Champions da difendere in campionato. La rosa non è completa in termini di uomini e attualmente sta accusando rotazioni molto corte in mediana, dove Guendouzi e Rovella hanno speso già più di 3800 minuti in campo tra tutte le competizioni: il francese il più utilizzato della rosa e l'italiano il terzo alle spalle di Provedel. In estate si è puntato molto su Gaetano Castrovilli, ma il giocatore non ha ripagato la fiducia, venendo nuovamente fermato dai numerosi problemi fisici che lo hanno tormentato già ai tempi della Fiorentina.

I problemi di Castrovilli si sono aggiunti all'inutilizzo di Toma Basic, messo addirittura fuori dalla lista Serie A, così come quelli di Jean-Daniel Akpa Akpro, oggi giocatore del Monza. Prima dell'infortunio di Vecino c'era il giocatore dell'Uruguay a dare il cambio ai due stakanovisti laziali, ma con l'infortunio dell'esperto ex Inter le rotazioni in mediana sono ora ridotte all'osso e dopo l'arrivo di Arijon Ibrahimovic, per il secondo colpo si punta di allungare proprio la rosa nel reparto. Negli scorsi giorni i capitolini sembravano aver virato su Reda Belahyane come obiettivo, ma la verità è che il ds Angelo Fabiani è ancora attivo su tutte le piste.

Inizialmente sembrava Jacopo Fazzini l'obiettivo preferito dai capitolini: classe 2003 già provato in Serie A, è il profilo perfetto da inserire nelle rotazioni della squadra. La trattativa attualmente si è però arenata tra le richieste del club toscano e le modalità della trattativa: l'Empoli infatti si aspetta una cessione a titolo definitivo o un prestito con obbligo di riscatto, mentre i biancocelesti non si muovono dall'offerta di prestito con diritto. Questo stop aveva spostato l'obiettivo, come scritto in precedenza, su Belahyane, mediano classe 2004 del Verona. Qui invece sembra essere la concorrenza a frenare il decollo del trasferimento, direzione Capitale. L'Olympique di Marsiglia su tutte avrebbe chiesto informazioni per il giocatore.

La Lazio prende tempo ma nelle ultime ore sembrerebbe aver concentrato tutte le sue forze sul convincere il Chelsea a privarsi di Cesare Casadei. Il centrocampista, anch'egli classe 2003, non sta trovando spazio nella squadra guidata da Enzo Maresca e potrebbe puntare a un ritorno in Serie A, dopo aver fatto un salto forse troppo anticipato in Premier League, quanto meno in una big come i Blues. Giocatore di grande qualità e con il vizio del gol, sulle sue tracce non ci sarebbero però solo i capitolini, ma soprattutto il Torino, il quale avrebbe fatto un'offerta dal valore leggermente inferiore ai 10 milioni di euro. I biancocelesti starebbero valutando una controfferta, con la possibilità di superare i granata. L'entourage del ragazzo è al lavoro per strappare il migliore accordo possibile e nella prossima settimana potrebbe esserci una forte accelerata nell'una o nell'altra direzione.