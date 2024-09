Mercato Lazio: Casale al Bologna, ora si stringe per chiudere Gigot e Folorunsho

Roma 30 agosto 2024 - Si muovono velocissimi gli ingranaggi del calciomercato in queste ultime ore di trattative. A Formello sono giorni frenetici per completare al meglio questo nuovo capitolo della storia biancoceleste, sotto la guida del ds Angelo Fabiani, dopo la vera e propria rivoluzione operata in estate. L'ultimo episodio di questa evoluzione a tinte laziali operata dal dirigente del club riguarda la difesa. Se infatti il reparto arretrato sembrava tra quelli con ancora il maggior potenziale da esprimere, visti i cambiamenti operati anche da Igli Tare nei suoi ultimi mercati da dirigenti, a fronte invece di un centrocampo e un attacco ricco di giocatori ormai sopra i trent'anni, anche dietro ci sarà una cessione importante.

Nella giornata di ieri vi avevamo segnalato come il Bologna avesse aperto la trattativa per portare in Emilia-Romagna Nicolò Casale. Dopo un primo sondaggio infatti i felsinei avevano virato su altri obiettivi salvo poi tornare a bussare alla porta del club del presidente Claudio Lotito per vestire di rossoblù il difensore veneto. La trattativa è stata rapidissima e il giocatore già nella giornata di ieri si è recato a Bologna per sostenere le visite mediche nei pressi del centro tecnico di Casteldebole. L'ennesimo rifiuto dello Sparta Praga per Vitik ha infatti convinto i dirigenti Sartori e l'ex giocatore della Lazio, Marco Di Vaio, oggi ds felsineo, a virare proprio sul centrale biancoceleste.

Il giocatore va così a completare le rotazioni difensive della formazione bolognese, dove sarà il sostituto designato di Riccardo Calafiori per il ritorno in Champions League della squadra emiliana sessant'anni dopo l'ultima (e unica) volta. La Lazio dall'operazione incasserà 1,5 milioni di euro per il prestito oneroso, con obbligo di riscatto in favore degli emiliani in caso di qualificazione a una coppa europea dal valore di 7,5 milioni di euro. È attesa oggi l'ufficialità del passaggio in rossoblù del difensore ex Verona.

La Lazio però non lascerà vuoto il posto lasciato da Nicolò Casale. I biancocelesti infatti attendono per domani Samuel Gigot, difensore centrale di proprietà del Marsiglia. Stando a quanto filtra da Formello lo scambio di documenti con la formazione francese sarebbe avvenuto già nella giornata di ieri e per domani sarebbero fissate le visite mediche, per poi vestirlo con la maglia della Lazio. Il giocatore fa parte del club transalpino dal 2022 e in precedenza ha vestito le maglie dello Spartak Mosca e del Gent. Chiuso il capitolo legato alla difesa, l'obiettivo last minute di questa sessione del mercato si chiama Michael Folorunsho. Il ragazzo romano è un esubero della formazione partenopea in seguito al litigio con Antonio Conte. La Lazio fa sul serio per riportare in biancoceleste il giocatore che già a livello giovanile ha fatto parte del club. Si tratta con la formula del prestito con obbligo di riscatto, ma manca ancora l'accordo tra le due formazioni.