Mercato Lazio: si accende la corsa per Colpani, si attende la firma di Kamada in Premier

Roma 20 giugno 2024 - La Lazio cambia la trequarti e punta nei prossimi giorni a completare le rotazioni. Mentre sono in corso in queste ore con la Salernitana i contatti per scambiarsi la documentazione necessaria a completare il trasferimento di Loum Tchaouna in maglia biancoceleste, Fabiani e gli altri uomini mercato della prima squadra della Capitale sono con i radar accesi a caccia dell'offerta migliore possibile per comprare i giocatori da affidare a Marco Baroni.

Attualmente i capitolini sono attivi su molti tavoli e dopo aver salutato ufficialmente Luis Alberto, puntano a un sostituto di pari livello. Tra i nomi circolati nelle ultime giornate ci sono Calvin Stengs del Feyenoord, Tijjani Noslin del Verona, Samed Bazdar del Partizan Belgrado e Boulaye Dia della Salernitana. Tutti nomi che però o non hanno convinto il tecnico come il giocatore serbo o il franco-senegalese della formazione campana, oppure hanno un costo al momento troppo alto per le casse capitoline come l'olandese della squadra di Rotterdam oppure quello del club scaligero. Un profilo però sembra sintetizzare tutte le richieste di società e allenatore e al momento è il primo della lista preferiti del club laziale.

I biancocelesti in queste ore sono infatti molto attivi su Andrea Colpani: talentuosissimo trequartista del Monza e potenziale compagno di reparto perfetto per Zaccagni come terminale offensivo al fianco della prima punta. I capitolini hanno iniziato i discorsi con la squadra dell'amministratore delegato Adriano Galliani già lo scorso aprile, quando il profilo aveva già soddisfatto le richieste di Tudor, prima del repentino cambio in panchina. Questo mette la Lazio in vantaggio sul tavolo delle trattative, ma occhio alla concorrenza sempre più pesante della Fiorentina. Il club viola vuole soddisfare il suo nuovo allenatore Raffaele Palladino e quale regalo migliore del suo ex leader tecnico in Brianza per cominciare al meglio il nuovo periodo insieme. La Lazio nelle prossime ore proverà ad accelerare i contatti con il Monza, per bruciare la concorrenza del club toscano. La valutazione dei biancorossi per il proprio giocatore è di circa 15-18 milioni di euro, da capire quale sarà la prima offerta biancoceleste per convincere i lombardi a privarsi del proprio campione.

A livello teorico se Colpani è potenzialmente il sostituto di Luis Alberto, Tchaouna prenderà nelle rotazioni il posto di Daichi Kamada. Già perché il giapponese a partire dal 30 giugno non sarà più un giocatore della Lazio, dopo aver comunicato di non voler esercitare la clausola a suo favore di rinnovo triennale. Dove andrà a finire il giapponese? La destinazione è nota ormai da qualche settimane, ma proprio all'inizio del prossimo mese il Crystal Palace dovrebbe annunciare l'ingaggio del centrocampista giapponese, dopo le trattative di rinnovo naufragate con il team capitolino.