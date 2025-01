Mercato Lazio: operazione Fazzini in stand-by, un'alternativa può arrivare dal Portogallo

Roma 9 gennaio 2025 - Uno degli obiettivi dell'inverno laziale è senza dubbio un rinforzo a centrocampo, per andare ad allungare le rotazioni in un reparto che al netto di alcune sorprese positive ha in generale poco ricambio. Per questo, sia in termini qualitativi, sia in termini di età Jacopo Fazzini rimane il profilo ideale per i biancocelesti. Classe 2003 con un'esperienza di Serie A importante, sarebbe il complemento perfetto per completare le rotazioni nel reparto. La trattativa con l'Empoli però è molto complicata: la richiesta economica del club toscano rimane sempre di circa 15 milioni di euro. Una somma a cui attualmente il club biancoceleste non può di certo arrivare, salvo ulteriori cessioni.

L'indice di liquidità è sempre una delle priorità della gestione economica della squadra e al momento questo non è positivo per i biancocelesti. Allo stesso modo il club del presidente Fabrizio Corsi necessita di liquidità e non vuole impegnarsi in una cessione che porti a un incasso troppo diluito nel tempo. Queste due situazioni collidono così in una trattativa ferma in stand-by in attesa di una cessione da parte della Lazio. Per questo in casa biancoceleste si sta cominciando seriamente a prendere in esame eventuali alternative e una di queste arriverebbe dal Portogallo.

Quest'anno il paese iberico ha regalato grandi soddisfazioni ai biancocelesti, consegnando in dote un giocatore come Nuno Tavares, fin qui forse il miglior colpo del mercato estivo capitolino. Il terzino portoghese è infatti con un netto vantaggio il miglior assistman del campionato italiano, con ben 8 passaggi vincenti per i compagni. Unico giocatore proveniente dal paese di Vasco da Gama, la Lazio avrebbe sondato il centrocampista del Famalicao, Gustavo Sá, suo connazionale. Il centrocampista è più giovane della sua alternativa Fazzini: lui classe 2004, un anno in meno rispetto all'azzurro dell'Empoli. Alla sua terza stagione da professionista, già l'anno scorso era diventato un giocatore importante della squadra del distretto di Braga. Principalmente un trequartista, può agire anche in mediana, vista la sua duttilità nel reparto, nonostante le spiccate doti offensive.

Il Famalicao è attualmente la nona forza nel campionato portoghese e vede senza dubbio in Sá il suo giocatore più interessante. Non sarà di certo facile dunque nemmeno convincere il club lusitano a privarsi del proprio diamante grezzo per un prezzo di favore, ma in termini anche di accordo economico per il contratto del giocatore, questi costi potrebbero rientrare nel monte spese dei biancocelesti. Nelle prossime settimane da Formello potrebbero filtrare nuove notizie a riguardo.

Intanto è una settimana molto attiva per gli ex Lazio, con diversi che hanno cambiato casacca o firmato per nuovi club dopo un periodo senza contratto. Dopo un periodo di inattività durato un anno e mezzo, Felipe Caicedo torna in campo e riparte dall'Ecuador, il suo paese. Il centravanti classe 1988 riparte infatti dal Barcelona, dove potrà giocare la prossima Copa Libertadores. L'ultima partita ufficiale del centravanti era stata in Arabia Saudita, paese dove fino a qualche ora fa giocava Luiz Felipe, da poco nuovo acquisto dell'Olympique Marsiglia di Roberto De Zerbi. Dopo una stagione e mezzo all'Al-Ittihad, dove ha diviso lo spogliatoio con campioni come Benzema e Kanté, l'italo-brasiliano riparte dalla Francia, dove nella sua conferenza stampa di presentazione ha anche rimembrato i tempi con il biancoceleste laziale addosso.