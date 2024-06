Mercato Lazio: Lotito ci riprova per Greenwood e sogna Samardzic per la mediana

Roma 23 giugno 2024 – È stata un inizio di weekend proficuo quello in casa laziale, pronto a dettare la linea per quello che sarà il mercato nelle prossime settimane. Nella giornata di ieri infatti, presso gli uffici biancocelesti nella sede di Formello, Lotito, insieme a Fabiani e agli altri uomini di mercato laziali ha dettato la linea per la Lazio del futuro, ripartita da Baroni, dopo le dimissioni di Tudor a inizio mese. L'obiettivo sarà fin da subito tornare a lottare per un posto nell'Europa che conta, quella della Champions League, nonostante qualcuno ipotizzasse un eventuale cambio di approccio per aprire questo nuovo ciclo capitolino a tine biancocelesti.

La Lazio al momento ha chiuso il solo ingaggio di Loum Tchaouna dalla Salernitana, così da rimpiazzare Felipe Anderson, pronto a vestire la maglia del Palmeiras quando il 30 giugno il suo contratto con la Lazio scadrà e lui potrà tornare in Brasile. Servono però ulteriori rinfori, in particolare nella metà campo offensiva, dove il presidente laziale punta a un colpo ad effetto. Dopo aver visto naufragare la possibilità di portarlo sulle rive del Tevere lo scorso anno, il numero uno del club avrebbe tentato nuovamente di portare a Roma il trequartista Mason Greenwood. Il giocatore inglese di origine giamaicana, di proprietà del Manchester United, ha appena trascorso una stagione di prestito al Getafe in Liga, dove ha dimostrato come il suo talento non abbia risentito delle vicende giudiziarie extra-campo che lo hanno coinvolto.

Con la squadra della provincia madrilena il giocatore è sceso in campo 36 volte tra Liga e Coppa del Re, andando a realizzare un bottino di altissimo livello per un giocatore al debutto nel campionato spagnolo: per lui infatti non solo 10 gol, ma anche 6 assist, conditi da prestazioni costantemente di alto livello, uno dei protagonisti della tranquilla salvezza degli "Azulones". Il prossimo 30 giugno il suo contratto tornerà nelle mani del Manchester United, ma a causa della decisione presa a livello corale da tutto il club, non resterà per vestire la casacca dei Red Devils. In questo spazio ha provato a inserirsi la Lazio, già la scorsa estate interessata al talento del ragazzo classe 2001, con una prima offerta dal valore di circa 18 milioni di euro, più il 50% della futura rivendita in favore degli inglesi. Richiesta iniziale rispedita al mittente, nonostante il tavolo delle trattative resti aperta. Il tempo può giocare in favore della Lazio, occhio però a possibili inserimenti da parte di altre squadre.

Per sostituire il talento di Luis Alberto invece i capitolini avrebbero scelto Lazar Samardzic. La valutazione dell'Udinese al momento è intorno ai 20 milioni di euro, per questo i capitolini punterebbero a una contropartita per abbassare il prezzo del giocatore. Dopo il rifiuto da parte dei friulani per Toma Basic, le alternative al momento portano a Cancellieri e Akpa Akpro. La palla al momento è nel campo dei bianconeri, che dovranno decidere se accettare queste potenziali contropartite e da lì dettare il prezzo per il giocatore serbo nato a Berlino.