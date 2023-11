Mercato Lazio: offerta per il rinnovo di Felipe Anderson

Roma 16 novembre 2023 - Punto fermo dell'attacco di Sarri e ormai uno dei veterani e simboli di questa Lazio. Felipe Anderson in queste annate si è ritagliato un ruolo da protagonista con il club biancoceleste e la continuità di risultati trovata sta convincendo Claudio Lotito a rinnovargli il contratto. Oltre alle prestazioni in campo, per il fantasista brasiliano la priorità al momento è la piccola Helena nata lo scorso lunedì. Insieme alla moglie Lohanne Nascimento si stanno godendo la nuova vita da genitori, ma il tempo stringe e bisogna pensare anche al futuro lavorativo di papà e proprio di questo oggi il Presidente laziale ha voluto parlare.

Il contratto del giocatore carioca è in scadenza il prossimo giugno e tra poche settimane sarà potenzialmente libero di accordarsi con altri club per scegliere la sua destinazione, una volta che l'accordo con la Lazio sarà concluso. Proprio per evitare questo, il numero uno del club laziale avrebbe avanzato una nuova offerta di permanenza al giocatore. Dopo averlo riaccolto a braccia aperte a Formello in seguito alle sue esperienze fallimentari in Premier League, con la maglia del West Ham, e in seguito in Portogallo, con i Dragões del Porto, il giocatore è diventato uno dei punti fermi del progetto tecnico e tattico di Sarri, con cui non ha saltato nemmeno una partita: 114 su 114 recita la sua striscia, fin qui immacolata. La nuova proposta del club laziale messa sul piatto per convincerlo della permanenza sulla sponda biancoceleste del Tevere garantirebbe al giocatore 3 milioni di stipendio annui più bonus che possono far lievitare la cifra complessiva fino a 3,5 milioni di euro. Il contratto in essere oggi prevede una parte fissa di 2,8 milioni di euro. L'agente del giocatore, ovvero la sorella Juliana Gomez ha però preso tempo per poter valutare anche le possibili alternative.

Non è solo la sorella-agente del giocatore a prendere tempo, ma anche il calciatore stesso. La tentazione di un balzo nella Penisola Araba alla corte della Saudi Pro League è sempre dietro l'angolo. Gli sceicchi, proprio come successo per Sergej Milinkovic-Savic, sembrano pronti a convincere a suon di quattrini ad accaparrarsi il diritto alle prestazioni sportive del brasiliano. Non solo Asia però come possibili alternative alla permanenza capitolina, anche dal Brasile, Santos e Palmeiras seguono con interesse lo sviluppo del rinnovo tra biancocelesti ed esterno carioca.

Il giocatore aveva dichiarato nelle settimane passate di pensare solo alla Lazio, aspettandosi un segnale dalla società. Quel passo in avanti da parte della dirigenza sembra essere arrivato, ora resta da vedere se Anderson accetterà questa proposta o proverà a tirare ancora la corda di patron Lotito. Nel caso in cui dovesse arrivare una fumata nera, saranno valutate nuove ipotesi. Se si dovesse arrivare allo scenario peggiore, quello della "rottura" e della cessazione delle trattative, scalda i motori Gustav Isaksen, fin qui ancora oggetto misterioso tenuto al limite delle rotazioni da Maurizio Sarri. Fino ad allora però Felipe Anderson resta signore e padrone della corsia di destra laziale, lui che è pedina inamovibile dello scacchiere laziale.