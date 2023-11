Mercato Lazio: si avvicina il rinnovo di Felipe Anderson, Gila può tornare in Spagna?

Roma 18 novembre 2023 - Con il campionato fermo per l'ultima pausa Nazionali per le qualificazioni ai prossimi Europei di calcio, tornano in auge i temi di mercato, con particolare occhio ai rinnovi di contratto dei giocatori in scadenza. Un tema importante anche in casa Lazio, dove in queste giornate si sta giocando la partita per la permanenza in biancoceleste di Felipe Anderson. Per il brasiliano potrebbe essere questo il mese decisivo per il prolungamento del proprio contratto con il club capitolino, attualmente in scadenza il prossimo 30 giugno 2024.

L'ostacolo principale alla fumata bianca per ora è la richiesta di cospicuo aumento da parte del giocatore. Il brasiliano vorrebbe passare dai 2,5 milioni annui di base fissa fino ai 3,5 milioni annui che guadagnava quando vestiva la maglia del West Ham. Cifre leggermente troppo elevate al momento per il presidente laziale, il quale vorrebbe provare a chiudere per cifre leggermente inferiori (si parla di circa 3 milioni di base fissa a stagione). Cifre importanti per una società come quella biancoceleste che vuole tenere i conti sott’occhio. La proposta laziale inoltre vedrebbe il contratto del giocatore prolungarsi per tre anni, con la nuova scadenza fissata nel 2027.

Di recente il giocatore ha discusso dell'argomento parlandone in questi termini: "Con il presidente abbiamo un rapporto ottimo - dice Felipe Anderson - stiamo parlando. Secondo me siamo sulla buona strada, per me e per la Lazio. Presto ci saranno delle novità, avremo un incontro nei prossimi giorni e vediamo gli ultimi dettagli. Credo che manchi poco per prendere una decisione. Ho sempre detto a tutti di voler dare priorità alla Lazio e trovare un accordo che faccia felici tutti quanti. Anche il presidente ci ha dimostrato la voglia di voler continuare insieme. Vediamo nei prossimi giorni quello che succederà". Il giocatore sudamericano si trova bene a Roma con la maglia biancoceleste addosso, ma non per questo vuole negarsi la possibilità a 30 anni di età di quello che potrebbe essere il suo ultimo ricco contratto di carriera. Ben conscio di avere estimatori in Arabia Saudita, il gioco dell'attesa potrebbe servire anche per attirare eventuali offerte dalla Saudi Pro League. A Formello per ora regna ancora l'ottimismo circa il buon esito della trattativa.

Diversa la situazione invece relativa a Mario Gila. Lo spagnolo fino a qui non ha mai trovato spazio e nonostante lo scorso anno, quando è stato chiamato in causa, ha sempre dimostrato di sapersi fare valere, non ha reso abbastanza da guadagnarsi la fiducia di Sarri. Proprio per questo il centrale iberico potrebbe lasciare già a gennaio la formazione biancoceleste. Dalla Spagna infatti rimbalzano voci circa l'interessamento del Granada, squadra attualmente penultima in Liga, con al momento un grosso problema difensivo, che puntano a risolvere proprio con il talento attualmente in forza ai biancocelesti.

Gli andalusi valutano il centrale spagnolo il profilo perfetto per la propria rosa. Il difensore, essendo cresciuto nelle giovanili di Espanyol e Real Madrid, conosce bene la Liga e nonostante la giovane età ha maturato anche esperienza all'estero e a livello internazionale proprio grazie alla Lazio. Le intenzioni del Granada sono quelle di riportarlo in patria possibilmente con la formula a titolo definitivo, ma anche in prestito dovessero non riuscire a vincere la resistenza di Lotito. Unico pallino che al momento potrebbe fermare la cessione da parte laziale potrebbe essere la ricerca di un sostituto. Solo con il giusto rincalzo infatti i biancocelesti si priverebbero di Mario Gila.

