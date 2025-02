Mercato Lazio: ufficializzati gli arrivi di Provstgaard e Belahyane

Roma 3 febbraio 2025 - Come succede a ogni singola sessione di mercato sono le ultime 24 ore quelle che portano a diversi colpi in rapida sequenza. Per la Lazio questa sessione invernale non fa eccezione, sono infatti ben due gli ingaggi ufficializzati nelle ultime ore da parte del club capitolino. Dopo l'arrivo di Ibrahimovic, si attendeva tanto un centrocampista, con voci e susseguirsi di rilanci per Casadei, salvo poi dover alzare bandiera bianca al Torino. La soluzione però non è mancata e ancora una volta porta alla volta di Verona, dove i capitolini hanno raggiunto l'accordo per vestire di biancoceleste Reda Belahyane. Il centrocampista era stato avvicinato già in estate, ma il colpo si è concretizzato solo in queste ore. Ecco il comunicato ufficiale del club circa l'ingaggio del giocatore.

"La S.S. Lazio comunica l’acquisizione a titolo definitivo del calciatore Reda Belahyane, proveniente dall’Hellas Verona F.C. Il giocatore classe 2004 vestirà la maglia numero 21".

Il centrocampista franco-marocchino a livello economico percepirà circa un milione di euro e ha firmato un contratto che lo legherà al club biancoceleste fino al 2029. Alla squadra scaligera vanno invece circa 10 milioni di euro e segue il percorso fatto prima da lui da giocatori come Zaccagni e Noslin, nonché Casale, attualmente in prestito al Bologna. Si rinnova così l'autostrada calcistica che lega Verona alla sponda biancoceleste della Capitale. Il giocatore fin qui è sceso in campo per 22 volte nella stagione dei gialloblù, totalizzando 1657 minuti di gioco, dimostrandosi uno dei giocatori più affidabili agli ordini di Paolo Zanetti con un rendimento costante a dare tante certezze alla metà campo veneta.

Il giocatore è stato lanciato da Baroni lo scorso gennaio, diventando una pedina preziosa per la salvezza scaligera. Oggi torna alla corte del tecnico toscano e l'obiettivo è quello di continuare il proprio percorso di crescita. Classe 2004, quest'anno ha ottenuto la sua prima presenza con la maglia della Nazionale marocchina. In termini di utilizzo in rosa, può essere fin da subito un ricambio per Guendouzi e Rovella, due tra i giocatori più utilizzati fin qui nella stagione laziale.

Non solo questo, i capitolini hanno anche chiuso la trattativa per l'arrivo di Oliver Prostgaard, difensore centrale classe 2003. Il giocatore arriva dalla Danimarca, dove vestiva la maglia del Vejle Bolddklub nella Superlig del campionato scandinavo. Ecco il comunicato ufficiale del club per annunciare il suo ingaggio:

"La S.S. Lazio comunica l’acquisizione a titolo definitivo del calciatore Oliver Provstgaard Nielsen, proveniente dal Vejle Boldklub. Il calciatore classe 2003 vestirà la maglia numero 25".

Fisico imponente, il giocatore è capitano e leader carismatico della Danimarca Under 21. Uno dei protagonisti della risalita in massima serie del Vejle, anche in questa stagione si è ritagliato uno spazio importante, scendendo in campo per 16 volte, totalizzando 1440 minuti. Al club danese viene versata una quota di circa 4 milioni di euro, mentre il ragazzo ha firmato un contratto fino al 2029. Il giocatore allunga le rotazioni in difesa, dove andrà a completare le rotazioni, dopo l'infortunio di Patric.