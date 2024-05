Lazio: il Qatar sogna Luis Alberto, Lotito vuole blindare Mandas

Roma, 23 maggio 2024 - C'è ancora una partita da giocare, ma acquisita la qualificazione alla prossima Europa League, dalle parti di Formello è già il momento di pensare al mercato. Oggi al centro tecnico biancoceleste i dubbi circa la formazione contro i neroverdi erano tutti in difesa. Con Casale squalificato, oggi né Patric né Hysaj hanno sostenuto il lavoro con la squadra, entrambi alle prese con qualche problemino fisico. Tutta di ridisegnare dunque la retroguardia biancoceleste in vista dell'ultima all'Olimpico in caso della conferma del doppio forfait, sia dello spagnolo, sia dell'albanese, con Marusic, ad affiancare Romagnoli e Gila.

Ma se i dubbi circa la difesa sono di campo, è completamente diverso il discorso relativo a Luis Alberto. L'avventura dello spagnolo a Roma, sponda biancoceleste, sembra essere arrivata al capolinea. Il mal di pancia con annesse dichiarazioni nel post partita vinta contro la Salernitana non sono passate in sordina. Gli attriti con la società sembrano ormai insanabili e la cessione sembra ormai l'unica strada possibile, sullo sfondo però non sembra esserci più il ritorno in Spagna (in estate il Siviglia era molto interessato al giocatore andaluso), ma bensì il Golfo Persico e i paesi arabi, in particolare con il Qatar come possibile destinazione.

Lotito non scenderà a meno di 15 milioni per lasciar andare il proprio numero 10, cifre che potrebbero trovare il favore dell'Al Duhail e portare a una fumata bianca nella trattativa. La squadra con sede a Doha è guidata in panchina dall'ex tecnico del Psg, Cristophe Galtier, e tra i propri elementi vanta talenti del calibro di Philippe Coutinho e dell'ex Benfica, Lucas Verissimo. In settimana la formazione qatariota ha riaperto i contatti con club laziale ed entourage del fantasista. L'idea è quella di chiudere quanto prima questa trattativa così da permettere al giocatore il passaggio nel Golfo Persico e al club capitolino di programmare il futuro senza il suo mago andaluso. Al momento non sono trapelate informazioni certe circa la possibile proposta contrattuale per lo spagnolo, ma stando ad alcune voci, si parla di addirittura 10 milioni a stagione per spingere il classe '92 a lasciare il vecchio Continente.

Discorso diverso invece per Mandas, a metà tra permanenza o cessione. Il portiere greco, arrivato in estate dall'Ofi Creta come terzo per il ruolo, si è dimostrato un giocatore affidabile e dopo aver spodestato Sepe nel ruolo di vice Provedel, ha colto al volo l'occasione apertasi dall'infortunio dell'italiano, per mettere in mostra tutte le sue qualità. Il classe 2001 non solo non ha sfigurato, ma in un paio di occasioni si è rivelato fondamentale per il risultato finale, rendendolo così un asset sicuro per il futuro laziale. Il contratto del giocatore scadrà nel 2028, ma come riconoscimento per il proprio lavoro, si punta a un adeguamento, con probabile estensione di un altro anno dell'accordo. Stando alle ricostruzioni dei primi incontri con la società, il giocatore e il suo entourage avrebbero chiesto 800mila euro per il futuro del greco, mentre la proposta della Lazio si ferma a 500mila euro. Cifre distanzi, ma con ampia possibilità di limare il gap. Occhio però agli interessamenti esteri. Già la scorsa estate il Manchester City lo aveva cercato per la squadra Under 23, al momento è il Leicester a seguire le tracce del portiere laziale, con le foxes tornate in Premier League dopo un solo anno di Championship.