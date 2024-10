Lazio: Guendouzi e Dele-Bashiru festeggiano gol e successi con le proprie Nazionali

Roma 14 ottobre 2024 – Il debutto europeo ha fatto bene alla Lazio e evidentemente il sentimento positivo non si è fermato al centro tecnico di Formello. C'erano grandi dubbi e perplessità circa la gestione di Marco Baroni una volta iniziato il doppio impegno di Serie A ed Europa League. Le prime due sfide internazionali per il tecnico però non solo sono state bagnate da due successi tanto importanti quanto dominanti in campo, ma anche accompagnati da altrettante vittorie in campionato, portando i biancocelesti a ben quattro successi consecutivi tra tutte le competizioni giusto prima della pausa.

Una grande spinta positiva per il morale, che evidentemente non si è fermata ad influenzare in positivo la stagione della Lazio. Anche dai vari ritiri delle Nazionali infatti i giocatori biancocelesti si sono tutti dimostrati grandi protagonisti delle rispettive partite, salvo qualche eccezione. Tra i primi a festeggiare c'è stato Mattéo Guendouzi. Il centrocampista francese è stato autore di un gol e un assist nella partita della Francia contro Israele. Ha giocato intorno 20 minuti, ma tanto gli è bastato per lasciare un segno così profondo sull'1-4 realizzato dai galletti nel campo neutro contro gli israeliani. Tanto merito di questo c'è anche la Lazio, un club che gli ha ridato fiducia e continuità di rendimento, abbastanza da riconquistare la Nazionale, in una squadra ricchissima di talento. La scelta di arrivare in biancoceleste è stata per altro celebrata proprio dal giocatore stesso nel finale di partita, raccontandone come una bellissima scelta per il proseguo della sua carriera, specialmente in una squadra come la Lazio che "gioca ogni anno una competizione in Europa".

Il francese non è stato però il solo protagonista di gol pesanti con la maglia della Nazionale. Anche Fisayo Dele-Bashiru ha realizzato una rete, per altro dal peso specifico elevatissimo, nel successo per 1-0 della sua Nigeria contro la Libia. Tornato con le aquile verdi per quella che è appena la sua seconda presenza con la rappresentativa del proprio Paese, in circa un quarto d'ora ha realizzato una rete che ha sbloccato una partita complicatissima per i suoi colori. Il ragazzo classe 2001 ha festeggiato il risultato ottenuto, scherzando per altro nel post-partita su come la Nazionale faccia più affidamento su di lui, che sul fratello maggiore Tom Dele-Bashiru, giocatore in forze al Watford in Championship.

Gioca poco ma segna anche Boulaye Dia, il quale in circa mezz'ora entra nella lista dei marcatori del 4-0 del suo Senegal contro il Malawi. Al contrario invece non è riuscito a fare la differenza Gustav Isaksen, subentrato al 73' nella sfida contro la Spagna, senza però riuscire a prevenire il ko degli scandinavi. Protagonisti sfortunati invece delle rispettive Nazionali sono stati invece Adam Marusic (Montenegro) e Elseid Hysaj (Albania). I due giocatori hanno infatti giocato per intero le rispettive partite, perdendole entrambe: 1-0 per i montenegrini contro la Turchia, 2-0 per gli albanesi contro la Repubblica Ceca. Mandas invece non è sceso in campo nella prima partita della Grecia, dove però ha seguito i compagni completare una vera impresa. Gli ellenici hanno infatti sconfitto l'Inghilterra a domicilio, ottenendo il primo storico successo contro i britannici. Un'occasione per strapparsi un sorriso, mentre al braccio portavano il lutto per la scomparsa prematura del loro ex compagno di squadra George Baldock.