Diretta Lazio-Roma alle 18, formazioni ufficiali: è caccia alla semifinale di Coppa Italia

Roma, 10 gennaio 2024 – Dopo la qualificazione alla semifinale di Coppa Italia della Fiorentina, fari puntati sull’Olimpico per il derby Lazio-Roma, l’incontro più atteso dei quarti. Una partita unica, ricca di fascino e che si preannuncia molto combattuta. Nessuno, infatti, si può permettere di fallire l’appuntamento.

Interessante anche la sfida tra Sarri e Mourinho, in passato protagonisti di accesi scontri. Stadio blindato per l'occasione, con oltre mille agenti extra rispetto a quelli di solito impiegati nei match di campionato. Chi passa il turno affronterà la vincente di Juve-Frosinone in programma domani alle 21.

Le notizie in diretta